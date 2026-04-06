先月、三重県亀山市の新名神高速道路で大型トラックが乗用車に追突し、子ども3人を含む6人が死亡した事故で警察は3日、逮捕したトラック運転手を立ち会わせて事故車両の検証を行い、トラックの安全装置の有無などを確認したということです。

この事故は、先月20日未明、亀山市の新名神高速道路下り線の野登トンネルで、大型トラックが乗用車に衝突するなど車4台が絡む玉突き事故が発生し、子ども3人を含む6人が死亡したものです。

この事故で過失運転致死の疑いで、大型トラックを運転していた広島県安芸高田市の会社員水谷水都代容疑者（54）が逮捕・送検されています。

警察は3日、追突した大型トラックと死亡した6人が乗っていた乗用車2台の検証を水谷容疑者を立ち会わせて行いました。

警察の調べに対し水谷容疑者が「前をよく見ていなかった」と供述していることから車の検証では大型トラックの安全装置や自動ブレーキの有無を確認した他、炎上した乗用車をクレーンで吊り上げて損傷具合や炎上した原因などを調べたということです。

なお、死亡した6人についてはDNAを採取して身元の確認を進めていますが、今のところ特定には至っていないということです。