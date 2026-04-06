今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2026年4月6日（月）〜4月12日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月6日（月）〜4月12日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【射手座（いて座）】
今週は、面倒なことやしがらみから解放されて、自分らしく活動できるようです。昔好きだった趣味を再開してみると、感覚が戻ってきてすごく楽しくなるようです。恋愛面は、甘えたい気持ちがあるのに意地を張ってしまいそう。態度や言葉で伝えるときは素直になりましょう。
★ワンポイントアドバイス★
会食が増えるときなので、普段の食事に気を付けたり、こまめに運動をしたりするといいかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【射手座（いて座）】
今週は、面倒なことやしがらみから解放されて、自分らしく活動できるようです。昔好きだった趣味を再開してみると、感覚が戻ってきてすごく楽しくなるようです。恋愛面は、甘えたい気持ちがあるのに意地を張ってしまいそう。態度や言葉で伝えるときは素直になりましょう。
会食が増えるときなので、普段の食事に気を付けたり、こまめに運動をしたりするといいかも。
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オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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