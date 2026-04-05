Z世代が注目「次に流行るSNS・コミュニティアプリトップ10」　3位「BeReal」、2位「GRAVITY」、1位は？

バイドゥは、同社のキーボードアプリ「Simeji」ユーザーへのアンケート調査をもとにランキング化した「Simejiランキング」で「Z世代が選ぶ！！『次にくるSNS・コミュニティアプリTOP10』」を発表した。

調査の集計期間は2026年1月27日〜2月6日。有効回答数は、15〜28歳の男女1643人。

5位に「Lemon8」、4位に「Threads」がランクイン

トップ10入りは、10位「Mastodon（マストドン）」、9位「Bluesky（ブルースカイ）」、8位「mixi2」、7位「ZEPETO（ゼペット）」、6位「Reddit（レディット）」となった。

つづいて、トップ5を詳しく見ていこう。5位には、情報発見型SNS「Lemon8」がランクインした。美容やファッション、ライフスタイルなどの情報を中心に扱うサービスだ。

次のような声が寄せられた。「Instagramで検索して見るようなお役立ち情報だけが見られて、自分磨きに役立つ」「美容やファッションに関する情報が多く、人気が出やすいと思う」「誰でも使えそうなライフハックがあると広告で知ったから」。

4位は、Meta社が提供するテキスト中心のSNS「Threads」。Instagramと連携して利用できる点が特徴だ。

次のような声が寄せられた。「使用しているユーザーに大人が多く、発信・閲覧の際に安心して使える環境だから」「インスタ系列で、すでにつながっている人が多い印象がある」「Instagramから投稿を見て、すぐアプリに飛べるので馴染みやすい」「Xの代わり・避難場所になりそう」。

トップ3は？

3位は、友人同士で「日常の瞬間」をそのまま共有するSNS「BeReal」。1日1回ランダムに届く通知をきっかけに、無加工の写真を撮影して投稿する仕組みが特徴だ。

次のような声が寄せられた。「周りの友達がほとんど使っていて、チャットもできるし、今していることをリアルな写真で見られて楽しい」「学校でもみんなやっていて、その人の今の状況が見れるから楽しい」「絶対に盛れず、普段のそのままの風景を撮影できるのがいい。通知が来て2分以内に撮らないといけないのが新しくてワクワクする」「みんなのリアルを知れる」「みんなで楽しさを共有できて飽きない」。

2位は、匿名SNS「GRAVITY」がランクインした。刺激の強いSNSに疲れたユーザーの「居場所」として注目されている。

次のような声が寄せられた。「匿名性も高いし、優しい人がたくさんいるから」「匿名性であるところと、様々なコミュニティや同世代と気軽に繋がれることから」「最近トラブル（治安が悪い等）が多いSNSに対し、トラブルが起こりにくく、悩み相談などを目的とした匿名制SNSだから」「広告が流れてくる確率が高く、気軽にコミュニティを作ったり、つぶやける」「おすすめアプリに表示される機会が多い」。

1位は、通話機能を軸にコミュニティを形成できるSNS「Discord」だった。趣味や目的ごとに「サーバー」と呼ばれるコミュニティを作成・参加できる点が特徴だ。ゲームやアニメ、音楽などのファンコミュニティから友人同士の雑談まで、幅広い用途で利用されている。

次のような声が寄せられた。「サーバー作成が容易で高品質な通話、配信機能がある」「ゲームやアニメ等の公式がサーバーを作ってファンコミュニティとして運用しているから」「コミュニティ特化とも言えるサーバー区切りが交流目的に使いやすいため」「電話番号不要に加え、（通話など）便利な点が多い」「ゲーム通話・コミュニケーションアプリとして機能が充実している」。