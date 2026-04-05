予約不可のレアキャスト・きほのブランドステージで華麗なる旋風 SNS非公開の美女・格闘家が狙っているキャバ嬢・元アナウンサーら登場「上品」「新鮮で可愛い」と話題【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】なかなか予約が取れないレアキャスト・きほが手がけるブランド「La Vie」のファッションステージが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）で展開された。
【写真】予約不可のレアキャストのブランドステージ、美女が魅力発揮
ランウェイを彩ったのは、きほ本人をはじめ、「ドS彼女が沼恋すぎる」のTikTokや、格闘家のYA-MANが"狙っているキャバ嬢"としてメディアに取り上げられたことをきっかけに、一躍注目の的となったにじほ、元アナウンサーのキャバ嬢・桜咲みお、SNS非公開の美女・あすかなど。夜職の枠を超えて多方面で活躍するさんご、桜井みづき、藤崎つかさ、椎名みつは、いおり、RIN、飛鳥、渡辺みゆ、ゆうめろ、白石みれい、りぼん、Maiko（※出演順）の16人がそれぞれの美しさが際立つスタイリングで新たな魅力を放った。
ネット上では「上品」「新鮮で可愛い」「美しい」「みんな似合う」などと反響が上がっている。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場した。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
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◆きほ、ブランドステージ展開
ランウェイを彩ったのは、きほ本人をはじめ、「ドS彼女が沼恋すぎる」のTikTokや、格闘家のYA-MANが"狙っているキャバ嬢"としてメディアに取り上げられたことをきっかけに、一躍注目の的となったにじほ、元アナウンサーのキャバ嬢・桜咲みお、SNS非公開の美女・あすかなど。夜職の枠を超えて多方面で活躍するさんご、桜井みづき、藤崎つかさ、椎名みつは、いおり、RIN、飛鳥、渡辺みゆ、ゆうめろ、白石みれい、りぼん、Maiko（※出演順）の16人がそれぞれの美しさが際立つスタイリングで新たな魅力を放った。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場した。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
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