元MBSアナ・日テレ『NEWS ZERO』の八木早希、桜をバックに報告 「思い切って受験」→京都大学「修士2年生」
フリーアナウンサーの八木早希（47）が23日、今春から京都大学公共政策大学院修士2年生となったと報告した。
【写真】八木早希アナ、桜をバックに報告
八木アナは、春の桜をバックにした近況とともに「一昨年の受験から、昨年の入学式を経て、この春から京都大学公共政策大学院修士2年生です」と伝えた。
理由について「世の中知りたいことで溢れているのに、情報の洪水に呑まれるばかりで、学び直したいと思いました。どの大学も社会人に門戸を開いてくれているように感じ、思い切って受験」したと説明。
「運良く入学できたのはよかったものの、現役学生と同じ条件での学期末試験は、徹夜続き」だったと明かし、2年生は「長期履修制度」を使うとした。
「歳が半分以下の若者に頼りながら、社会人学生と励まし合い、初めての言語を習得するように新しい価値観に触れ、出てこない漢字を書こうとする時間は、試練ではありますが、刺激的な時間です」と心境。「アナウンサーとして、より意義ある仕事ができるよう精進いたします」とつづった。
八木アナは2001年、MBSに入社。11年に退社後、日本テレビ『NEWS ZERO』キャスターを務めた。現在も関西を中心に活躍する。
【写真】八木早希アナ、桜をバックに報告
八木アナは、春の桜をバックにした近況とともに「一昨年の受験から、昨年の入学式を経て、この春から京都大学公共政策大学院修士2年生です」と伝えた。
理由について「世の中知りたいことで溢れているのに、情報の洪水に呑まれるばかりで、学び直したいと思いました。どの大学も社会人に門戸を開いてくれているように感じ、思い切って受験」したと説明。
「歳が半分以下の若者に頼りながら、社会人学生と励まし合い、初めての言語を習得するように新しい価値観に触れ、出てこない漢字を書こうとする時間は、試練ではありますが、刺激的な時間です」と心境。「アナウンサーとして、より意義ある仕事ができるよう精進いたします」とつづった。
八木アナは2001年、MBSに入社。11年に退社後、日本テレビ『NEWS ZERO』キャスターを務めた。現在も関西を中心に活躍する。