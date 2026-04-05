次回のサンデーPUSHスポーツは4月12日（日）放送！

サッカーW杯まであと61日！“史上最強”とも呼ばれる森保ジャパンの中で最も勢いのある選手がドイツ・マインツ所属の佐野海舟。 強さの秘密を探るべくドイツでの生活に密着取材！

ＭＣ：川島明（麒麟）

ゲスト：柿谷曜一朗/橋本直（銀シャリ）/丸山桂里奈



■日本代表の朝は早い！練習とは思えない激しいぶつかり合いも！

朝8時に出発した佐野。練習開始は11時予定だが、全体でのチーム練習の前に自主的に1時間のジムトレーニングを行なっていた。激しいぶつかり合いが特徴のドイツでは練習から両足が傷だらけになるほどバチバチ！ボールを奪うプレーが得意な佐野、スタジオでは元日本代表柿谷が佐野のプレーを解説。

■武器は“ボール奪取”強さの秘密は下駄？

4歳からサッカーを始めると、高校時代は1年生から「10」番を背負い3大会連続で選手権に出場。その佐野の武器が“ボール奪取”。相手からボールを“回収”する佐野“海舟”についたあだ名は「佐野“回収”」。そのルーツには保育園の頃に履いていた下駄が関係していた⁉︎

◾️ドイツでも大人気！その理由は走行距離1位の無尽蔵なスタミナ

ドイツの人気選手に続き、ユニフォームの売り上げは堂々の3位。現地サポーターに聞くと「こんなに労を惜しまないミッドフィルダーは見たことない」と大絶賛。なんと１試合で10キロ以上走ることも。そのスタミナの秘密は小学生時代にあった！