射手座・女性の運勢

穏やかで安全な日常のなかで、安らぎを取り戻せる時期。が、今週は自分のなかで葛藤が起こるときで、それには射手座自身が抱える強い挑戦意欲が関係しているでしょう。射手座は目指しているものがあり、成長していきたいと思っているけれど、「それよりいまは安心していたい」という本音もある。それが迷いの原因かな。また、同じく社会面では何か新たに恩恵を受けやすいときですが、射手座に挑戦を期待する周囲は、それに対しても反発しがち。「現状に満足して、挑戦することを忘れてほしくないから」かな。難しいところですが、「長い目で見たとき何を求めるか」は忘れないで。心身の疲労はいま積極的に解消を。

射手座・男性の運勢

挑戦に積極的に向き合い自分に厳しくいくか、それとも現状の安らぎや喜びを優先するか。葛藤を覚えがちなタイミングです。現在の射手座を取り巻く日常は穏やかで、安心できる状況のよう。心身の疲れも解消方向で心地いいでしょう。が、同時に射手座は今後に向け、自分には挑戦が必要だと理解しており、それをあと押しする周囲も身近にいるはず。いまは挑戦をうながす流れがありますが、いまに感じる居心地のよさがその意欲を妨げるのかも。また同時にいまは社会面でも喜びや利益を受けやすい状況にいて、同じく前進を躊躇しがちでしょう。これには周囲が否定的な態度を取りそうです。自分の本当の本音がどこにあるのか、十分に考える時間が必要そうですね。

占い：アストロカウンセラー・まーさ