驚くほど軽くて扱いやすいのにしっかり吸う、毎日の掃除がラクになる【アイリスオーヤマ】コードレス掃除機がAmazonで好評販売中！
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一度使うと手放せない軽さと快適さ、しっかり吸う【アイリスオーヤマ】コードレス掃除機がAmazonで絶賛販売中！
自走式軽量パワーヘッド。 細かいほこりや小さなゴミをパワフル吸引。 軽い力ですいすい進み日々のお掃除楽々。 ドライバーいらずで、簡単に回転ブラシを取り出せてお手入れも簡単に。
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軽い力で、ぐんぐん進む自走式。 パワーブラシはブラシが回転し、すき間に潜んだゴミもしっかりかき出す。 細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。
回転ブラシがゴミをかき出す。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができる。
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手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナー。
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