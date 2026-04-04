『ハリー・ポッター』カードゲームが発売 ─ スタジオツアー東京で4月17日より先行販売

映画『ハリー・ポッター』シリーズのトレーディングカードゲームが2026年4月25日（土）に発売される。一般販売に先駆け、2026年4月17日（金）より「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター（スタジオツアー東京）」にて先行販売が開始される。

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「ハリー・ポッターの魔法の世界をカードゲームで発見しよう！」をコンセプトに、映画の名シーンやキャラクターたちを美麗なカードで表現。コレクションとしても、対戦ゲームとしても楽しめる本格的なトレーディングカードゲームだ。

スタート時点では、買ってすぐ遊べる構築済みのスターターデッキ「グリフィンドール」「スリザリン」の2種が登場。各990円（税込）で、52枚のデッキとルールシートが封入される。それぞれの寮らしさを活かした戦術が楽しめるというから、まずはここから入るのが良さそうだ。

さらに、ブースターパック『ハリー・ポッターと賢者の石』Part.1も同時発売。映画第1作の名シーンを中心に収録し、キャラクターや呪文のカードを集めながらデッキを強化できる。価格は1パック440円（税込）、1BOX（20パック入り）は5,280円（税込）。

4月17日（金）より先行販売が行われるのは、スタジオツアー東京内のスタジオツアーショップ。利用にはスタジオツアー東京の入場チケットが必要となる。一般販売は4月25日（土）より、全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通販、TCG専門店のほか、スタジオツアー東京、ハリー・ポッター ショップ、ハリー・ポッター マホウドコロ、各種量販店でも実施される予定だ。

あわせて購入特典キャンペーンも展開される。スタジオツアー東京では4月17日（金）の先行販売開始時から、ハリー・ポッター ショップ原宿店・赤坂店、さらにハリー・ポッター マホウドコロ対象店舗では4月25日（土）の一般販売開始に合わせて実施。対象商品を含む税込5,500円以上の購入で、1会計につき1枚、限定プロモーションカードが配布される。対象となるのは、ブースターパック『ハリー・ポッターと賢者の石』Part.1と、スターターデッキ「グリフィンドール」「スリザリン」だ。

発売日当日の4月25日（土）には、渋谷モディ1F店頭プラザで発売記念イベントも開催予定。カード展示やフォトスポット、無料抽選会などが予定されている。また、発売前の4月16日（木）には東京・としま区民センター、4月18日（土）には大阪・難波御堂筋ホールで体験会も行われ、デッキ貸し出し付きで手ぶら参加が可能。会場では全カード展示も予定されているという。

『ハリー・ポッター』といえば、映画公開から長い年月を経た今なお新たなグッズや体験型イベントが続々と展開される巨大フランチャイズだが、今度は“遊ぶ”楽しみが本格カードゲームとして加わることになる。コレクション欲を刺激するだけでなく、実際に対戦して楽しめる仕様だけに、ファンの新たな定番アイテムになりそうだ。

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