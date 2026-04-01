中村敬斗は三笘薫の決勝点をアシストしただけでなく、自らもゴールに迫った

左サイドで放った存在感は圧倒的だった。

日本代表MF中村敬斗は現地時間3月31日にロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われたイングランド代表との国際親善試合に先発出場。MF三笘薫の決勝点をアシストしただけでなく、自らも得意な形でゴールに迫った。

日本は前半23分、三笘のボール奪取を起点にカウンターを発動。左サイドでパスを受けた中村が中央へ折り返し、三笘が右足のダイレクトシュートでフィニッシュを決めた。

左のウイングバックとして先発した中村は前線でチャンスをつくり出したかと思えば、自陣の深い位置まで戻り、身体を張ってイングランドのアタッカーの前に立ちはだかるなど攻守に奮闘した。

後半24分には得意の形でゴールを脅かす場面も。ペナルティーエリアの左端でMF鎌田大地からパスを受けると、中央へのカットインで対峙したDFティノ・リヴラメントをかわし、右足で鋭いシュートを放った。

これはゴール右へわずかに外れたが、先制点のアシストも含めキレのある動きで勝利に貢献した。そのパフォーマンスに対して、SNSでは「圧倒的MOM」「守備もめちゃくちゃ頑張ってて感動してた」「守備から攻撃までサイド走り続けててずっと顔出してる」「危険な存在」「なんでフランス2部でプレーしてんの」「2部にいるような選手じゃない」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）