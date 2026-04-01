イングランドから歴史的勝利…スタンドから見守った南野と遠藤

サッカー日本代表は31日（日本時間4月1日）、英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた国際親善試合でイングランドと対戦し、三笘薫（ブライトン）の決勝点で1-0と勝利した。FIFAランキング4位の強豪国からの大金星。この試合を見守った2人が中継に映り、ファンが驚きの声を上げている。

誰かといえば、怪我で今回の代表を外れている南野拓実（モナコ）と遠藤航（リバプール）だ。スタンドから鋭い視線を注いでいるのが中継にも映り、X上のファンからは驚きの声が上がった。

「遠藤と南野、本当に日本代表が大好きなんだろうな だからこそ必ず戻ってくると信じてる」

「そこにいるだけで、チームに安心感を与えてくれますね」

「試合は観られなくても、心はピッチと共に 南野＆遠藤、早く復帰できますように！」

「南野と遠藤観に来てるのがなんかめっちゃ良かった」

「南野と遠藤見に来てたのうれしいな〜」

「南野!!!!遠藤!!!見に来てる!!!」

「南野と遠藤航現地来てるやん！」

日本は前半23分、三笘が右足で押し込んで先制。これを守り切った。イングランドとは過去通算1分2敗。8万人近い観客で埋まった大アウェーの中、4度目の対戦で史上初勝利を飾った。イングランドは一部主力を欠いていたが、FIFAランキング18位の日本は攻守が連動した組織的な戦いを効果的に機能させ、大金星を飾った。ファンからは「久保、南野、遠藤、守田、冨安、板倉がいなくてこの出来は凄すぎ」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）