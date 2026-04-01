大谷登板試合で開催の「ヨッシー・ボブルヘッド」

【MLB】ドジャース ー ガーディアンズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャースは31日（日本時間4月1日）、本拠地のガーディアンズ戦に臨む。大谷翔平投手が「1番・投手」で投打同時出場する一戦では、「スーパーマリオ」シリーズの人気キャラクターであるヨッシーのボブルヘッドが配布されたが、早くも高額転売が目立っている。

数多くのプロモーションを行うドジャースは、開幕5試合目に「ヨッシー・ボブルヘッド」を開催した。米国でも人気のマリオシリーズとあり、試合開始4時間以上前からファンが大行列をなしていた。先着4万に配布される。

ヨッシーのボブルヘッドは、現地で「ヨッシー」の愛称で知られる山本由伸投手を模しており、ドジャースのホームユニで背番号「18」、青のグラブをつけた可愛らしい逸品だ。発表当時から話題を呼んでおり、チケットはすぐに売り切れていた。

一方で、人気グッズはすぐに転売サイトに並んでいる。米オークションサイト「eBay」ではヨッシーグッズが乱立し、3万円前の値付けがされている。なかには5万5000円以上でも取引されており、それだけ希少価値のあるグッズとも言える。（Full-Count編集部）