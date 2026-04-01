【「明け凪のメーテル 瑞原明奈物語」2巻】 4月1日 発売 価格：1,540円

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竹書房は、マンガ「明け凪のメーテル 瑞原明奈物語」の2巻を4月1日に発売する。価格は1,540円。

本作はMリーガーとして活躍する“気高き女海賊”瑞原明奈さんの人生をマンガ化した作品。「近代麻雀」で連載が行なわれていた。

瑞原明奈さん

最終巻となる2巻では、仲間との別れと新メンバーでの船出、勝てない呪縛、MVP争いでの孤独を越え、ついにチームが2度目の優勝へ。その先で手にした女流最高位までの麻雀人生が描かれる。

単行本の巻末には、雑誌未掲載の描き下ろしおまけページも収録。また完結フェアも実施しており、対象書店で単行本を購入すると、瑞原明奈さんのサイン入りプロマイド計8種が1冊ごとに1枚プレゼントされる。

さらに単行本1巻掲載第1話、単行本第2巻掲載第8話の無料公開も実施されている。

□単行本1巻掲載第1話の無料公開ページ

□単行本第2巻掲載第8話の無料公開ページ

【「明け凪のメーテル 瑞原明奈物語」2巻あらすじ】

Mリーガー・瑞原明奈（U-NEXT Pirates）の人生を漫画化!!

U-NEXT Piratesに所属し２度のチーム優勝＆2021シーズン個人MVP、Mリーガの舞台で輝き続ける瑞原明奈。

Mリーグの大海原を航海し続ける“気高き女海賊”の波乱と激情の誕生秘話。

そして歓声と重圧、輝きと迷いが交錯するMリーグで経験した仲間との別れと新メンバーでの船出、勝てない呪縛、MVP争いでの孤独を越えついにチームは2度目の優勝へ。

その先で手にした女流最高位までの瑞原明奈の麻雀人生が描かれる。



