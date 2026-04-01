「エイプリルフールの嘘ではない！」大国イングランドをも撃破した森保Ｊの“快進撃”に韓国メディアが唖然！「アジアでは別次元」「ダークホースに急浮上」
現地３月31日、日本代表は聖地ウェンブリーでイングランド代表とのフレンドリーマッチに臨んだ。立ち上がりから大観衆の後押しを受けるホームチームにボール支配で劣勢を強いられるも、日本は執拗なプレスと身を挺したブロックで対峙。すると22分、一気呵成のカウンターから先制点を奪う。左サイドを抜け出した中村敬斗のグラウンダークロスを三笘薫が蹴り込んだ。
リードしても積極性を失わない日本は後半に入っても互角以上の展開を維持し、時折鋭いボールハントからの速攻で得点機も生み出した。終盤は矢継ぎ早に主軸を投入したイングランドの怒涛の攻めに苦しんだが、なんとか逃げ切って１−０でタイムアップ。絶対アウェーの地で価値ある勝利を飾り、４戦目にして初めて、“母国”イングランドから白星を挙げた。
この一戦を熱くレポートしたのが韓国メディア『OSEN』だ。「エイプリルフールの嘘ではない。日本が聖地ウェンブリーでサッカーの母国イングランドを撃破したのである」と報じ、三笘のゴールシーンを絶賛。「得点の場面は、日本がもはやアジアでは別次元であることを証明するものだった。中盤でボールを奪った三笘は、まるであらかじめ決められた手順があるかのように味方とパス交換を行ない、そのまま迷いなく前進した。すぐさま左サイドを駆け上がる中村にパスを出し、中村は前方を一瞬確認した後、走り込む三笘へスルーパス。三笘は無理なく右足で合わせてゴールネットを揺らした。始まりから終わりまで一切の迷いがなく、まるで約束されたプレーのように見えた」と評している。
さらに同メディアは「森保ジャパンの今回の勝利は偶然ではない。記録がそれを物語っている。森保監督の就任後、日本の欧州勢との対戦成績はこの試合を含めて８試合で７勝１分と圧倒的だ」と称え、「ドイツ（２勝）、スペイン、スコットランドに続いてイングランドまで撃破し、もはや欧州勢が日本の相手にならないことを証明している。FIFAランキングの上位国を次々と破り、６月の北中米ワールドカップに向け、もっとも有力なダークホースに急浮上した」と伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本がイングランド相手に鮮やかな先制点！ 高速カウンターから中村敬斗→三笘薫でゲット！
リードしても積極性を失わない日本は後半に入っても互角以上の展開を維持し、時折鋭いボールハントからの速攻で得点機も生み出した。終盤は矢継ぎ早に主軸を投入したイングランドの怒涛の攻めに苦しんだが、なんとか逃げ切って１−０でタイムアップ。絶対アウェーの地で価値ある勝利を飾り、４戦目にして初めて、“母国”イングランドから白星を挙げた。
この一戦を熱くレポートしたのが韓国メディア『OSEN』だ。「エイプリルフールの嘘ではない。日本が聖地ウェンブリーでサッカーの母国イングランドを撃破したのである」と報じ、三笘のゴールシーンを絶賛。「得点の場面は、日本がもはやアジアでは別次元であることを証明するものだった。中盤でボールを奪った三笘は、まるであらかじめ決められた手順があるかのように味方とパス交換を行ない、そのまま迷いなく前進した。すぐさま左サイドを駆け上がる中村にパスを出し、中村は前方を一瞬確認した後、走り込む三笘へスルーパス。三笘は無理なく右足で合わせてゴールネットを揺らした。始まりから終わりまで一切の迷いがなく、まるで約束されたプレーのように見えた」と評している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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