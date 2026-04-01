渋野日向子が“恥ずかしい勘違い”!? 周囲が大爆笑したワケは？

米女子「フォーティネット・ファウンダースカップ」に出場した渋野日向子。フォーティネットは通信セキュリティー大手で、今年からLPGAの大会スポンサーを始めた。

「私のためかと…」渋野日向子が失敗談を暴露

「ファウンダースカップ」という大会は何年も前から行われており、昨年はフロリダ州で開催されていたし、それ以前はアリゾナ州で開催されていた時期もあるが、今年はフォーティネット社のお膝元でもあるシリコンバレーで開催。会場はシリコンバレーの中心地にあるシャロンハイツG＆CCが舞台に選ばれた。

装いも新たに開催された今年の大会に出場した選手を迎える意味で、練習日に来場した選手には、シャロンハイツG＆CCから粗品が贈呈された。この時の“勘違い”を渋野が話して、記者も大笑い。

「プレゼントとして水のボトルをいただいたんです。そこに“SH”ってマークが入っていて、『あ、私のイニシャル！シブノ・ヒナコのSHだ』って。私のために入れてくれたんだと思ったら、ここの会場のマークだったんですね。恥ずかしい（笑）」

シャロンハイツ＝SHARON HEIGHTS のロゴマークを見ると、確かにSとHの２文字が見える。これを渋野は自分専用に制作してもらったものと勘違いしてしまったようだ。

それにしても、こんな自分の失敗談を記者に自ら暴露して笑いを誘う渋野は、やはり愛すべきキャラクターだ。

フォトグラファー 田辺安啓 （通称JJ）

●たなべ・やすひろ／1972年生まれ、福井県出身。ニューヨーク在住。ウェストバージニア大学卒業後、ゴルフコース、テレビ局勤務を経験し、ゴルフを専門とするフォトグラファーに転身。ツアーのみならず、コースやゴルフ業界全般に関わる取材も行なっている。