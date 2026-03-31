◇セ・リーグ 阪神4―1DeNA（2026年3月31日 京セラドーム）

勝利を上書きし、昨年の雪辱を果たした。2年連続でホーム開幕戦のマウンドを託された阪神・才木は、自己最速を1キロ更新する158キロをマークした速球を軸に力投。3四球を与えても6回4安打1失点にまとめ、10年目のシーズンを力強く滑り出した。

「去年はいいスタートを切れなかったけど、今年はチームが勝っていいスタートが切れた。個人的にも勝ちがつきましたし、こういう流れに乗っていければ」

初回からアクセル全開だった。先頭の牧へ投じた6球目は、158キロを計測。毎回走者を背負いながら、粘りの投球が光った。

昨年のホーム開幕戦もDeNAが相手で、5回2/3を4失点。6回に3点を献上し、初黒星を喫した。今年も試練が訪れたのは6回だった。先頭の筒香に右翼席へソロ本塁打を浴び、続く佐野には遊撃への内野安打を許した。嫌な雰囲気が漂ったが、山本を鋭く曲がるスライダーで三ゴロ併殺に仕留め、流れを渡さない。ヒュンメルを威力満点の内角直球で三振に封じた。

春季キャンプ中には坂本の呼びかけで「虎の兵庫県人会」を開催。坂本、近本、佐藤輝、村上とともに沖縄県内のイタリアンレストランで結束を深めた。おいしい料理に舌鼓を打ちながら、時には真剣な野球談議も。グラウンド外でも頼もしい、最年長の坂本が中心となって会を盛り上げたという。

太陽のように明るい性格でムードメーカーになっている右腕。下村、今朝丸、早瀬と期待の若手も控えており、今年も“チーム兵庫”の活躍に期待は膨らむ。「大事なポジションの人ばっかりなので、僕らが中心となってやっていけば（優勝の）確率はすごく上がるんじゃないかなと思うので、しっかり頑張りたい」。今年も地元を熱くする快投を誓った。 （山手 あかり）