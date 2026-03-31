400超のクラスが17日間完全無料で自宅から受講可能！YOGAWeek 2026 春分

記事ポイント 日本最大級の無料オンラインヨガイベント「YOGAWeek 2026 春分」が2026年3月20日〜4月5日の17日間開催全国から厳選された40名のプロ講師による400以上のクラスが完全無料「春バテ」対策として快眠・リカバリーを中心にしたウェルネスプログラムが充実 日本最大級の無料オンラインヨガイベント「YOGAWeek 2026 春分」が2026年3月20日〜4月5日の17日間開催全国から厳選された40名のプロ講師による400以上のクラスが完全無料「春バテ」対策として快眠・リカバリーを中心にしたウェルネスプログラムが充実

ヨガタウンが、日本最大級の無料オンラインヨガイベント「YOGAWeek 2026 春分」を開催しています。

全国から厳選された40名のプロ講師が集結し、400以上のヨガクラスを完全無料で提供する17日間のイベントです。

「ウェルネス・リカバリー」をテーマに、春特有の眠気やだるさ「春バテ」に悩む現代人に向けた心身のリカバリープログラムが揃っています。

ヨガタウン「YOGAWeek 2026 春分」

イベント名：YOGAWeek 2026 春分テーマ：ウェルネス・リカバリー 〜春の心身を整える17日間〜開催期間：2026年3月20日（金・春分の日）〜4月5日（日）開催形式：オンライン（PC・スマホ・タブレット対応）参加費：無料（要事前登録）対象：ヨガ初心者から経験者まで、年齢・性別不問クラス数：400以上（ライブ配信＋アーカイブ視聴）参加講師数：40名（全国から厳選されたプロインストラクター）

「YOGAWeek 2026 春分」は、アジア最大級のヨガの祭典「ヨガフェスタ」を運営するヨガタウンが手がける無料オンラインヨガイベントです。

2026年3月20日の春分の日から4月5日までの17日間にわたり、自宅のリビングからPC・スマホ・タブレットで気軽に参加できます。

「春バテ」に応えるウェルネス・リカバリー

リンナイの調査によると、約6割の人が春に体調不良を経験しており、主な症状は「だるさ」「眠気」「疲労感」となっています。

さらにキリンホールディングスの調査では、新生活期に71.1％の社会人が何らかの不調を経験しているという結果が出ています。

寒暖差による自律神経の乱れや新年度のストレス、花粉症が重なる3〜4月は、心身が最もリカバリーを必要とする季節です。

このイベントは、そうした「春バテ」への処方箋として、誰でも無料で自宅から参加できるウェルネス体験を提供しています。

快眠・リカバリーを軸にした充実のプログラム

大きな特徴のひとつが、「究極の睡眠」へ導く実践プログラムです。

好評の「快眠ヨガ」を主軸に、ヨガニドラやリストラティブヨガ、呼吸法とメディテーションなど、質の高い睡眠をサポートするクラスが多数揃っています。

寝つきの悪さや夜中の覚醒、朝のだるさといった春特有の睡眠トラブルに、科学的アプローチと古来のヨガの知恵を組み合わせたプログラムで応えます。

初心者から経験者まで対応する400以上のクラス

プログラムは快眠・リカバリー系（約30％）、朝ヨガ・エナジー系（約25％）、ボディメイク・体幹系（約25％）、ビギナー・やさしいヨガ（約20％）の4カテゴリで構成されています。

朝ヨガやマインドフルネス、体幹トレーニング、ダイエットフローヨガなど幅広いジャンルを網羅しています。

はじめてのヨガやシニアヨガ、キッズヨガ、マタニティヨガといった初心者向けクラスも充実しており、年齢や経験を問わず自分にぴったりのクラスを見つけられます。

ライブ配信に加えてアーカイブ視聴にも対応しているため、期間中いつでも好きなタイミングで受講できるのも魅力です。

YOGAWeekの実績と関連イベント

YOGAWeekは、ヨガフェスタ事務局が春分・夏至・秋分・冬至の年4回開催する無料オンラインヨガイベントです。

「ヨガを特別な日のものではなく、日常の一部に」というコンセプトのもと、全国どこからでも気軽に参加できるウェルネス体験を提供しています。

累計参加者数は延べ12,000名を超え、日本最大級の無料オンラインヨガイベントとして認知されています。

また、本イベントは2026年9月開催予定の「第23回ヨガフェスタ横浜2026」（パシフィコ横浜）のプレイベントとしても位置づけられています。

400以上のクラスが完全無料で受講でき、春特有の不調に合わせたプログラムが豊富に揃っています。

快眠ヨガやリストラティブヨガなど、自宅にいながら心身のリカバリーに取り組める内容が充実しています。

40名のプロ講師による多彩なクラスで、初心者から経験者まで自分に合ったウェルネス習慣を始められます。

ヨガタウン「YOGAWeek 2026 春分」の紹介でした。

よくある質問

Q. YOGAWeek 2026 春分の参加費はかかりますか？

A. 参加費は無料です。

事前登録が必要ですが、400以上のクラスすべてを完全無料で受講できます。

Q. YOGAWeek 2026 春分の開催期間はいつまでですか？

A. 2026年3月20日（春分の日）から4月5日までの17日間開催されています。

ライブ配信に加えてアーカイブ視聴にも対応しており、期間中いつでも受講できます。

Q. ヨガ初心者でも参加できますか？

A. 初心者から経験者まで対応しています。

「はじめてのヨガ」「シニアヨガ」「キッズヨガ」「マタニティヨガ」など、やさしいクラスも全体の約20％を占めており、年齢や経験を問わず参加できます。

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