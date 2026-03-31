ニトリは、スマートフォンやスマートスピーカーによる操作に対応した「電動ロールスクリーン」と「電動カーテンレール」を、2026年3月上旬より一部ニトリ店舗およびニトリネットにて販売開始しました。

「電動ロールスクリーン」

「電動カーテンレール」

記事のポイント カーテンやロールスクリーンをスマート化することで、離れた場所から開け閉めできるほか、タイマー機能を使って自動化することも可能。毎日のカーテンの開け閉めから解放されます。部屋を明るくすることで自然な目覚めをサポートできるので、朝が弱い人にもオススメ。

これまで同社の窓周り電動製品は、リモコンによる操作方式を採用していましたが、近年のスマートホーム需要の高まりを受け、リモコン操作に加えて、スマートフォンやスマートスピーカーからの操作にも対応した新シリーズを発売しました。

別売りのワイヤレスLANブリッジを使用することで、専用アプリから昇降・開閉操作が可能。例えば、ベッドにいながら開閉・昇降操作が可能となり、動作負担を軽減します。また、大開口の窓や高所に設置された窓の操作にも最適です。

「ワイヤレスLANブリッジ」（4990円）

タイマー機能を備えており、設定をした時刻に自動で作動させることも可能。朝は自然光で目覚め、夜は帰宅時間に合わせて閉じるなど、生活のリズムに合わせた快適な暮らしをサポートします。

リモコンが付属しており、スマート操作との併用が可能。利用シーンに応じた使い分けができます。

バッテリー式のため、周りにコンセントや電源がなくても設置可能です。

電動ロールスクリーンは5サイズ、電動カーテンレールは2サイズ展開となっています。

■電動ロールスクリーン SPR WH2（バッテリー式）

幅60cm×丈180cm：1万4990円

幅80cm×丈220cm：1万6990円

幅130cm×丈220cm：1万9990円

幅165cm×丈220cm：2万4990円

幅180cm×丈220cm：2万9990円

■電動カーテンレール NB2（バッテリー式）

幅1.8M/シングル（伸縮可能幅約1.2-1.8M）：1万9990円

幅3.0M/シングル（伸縮可能幅約1.8-3.0M）：2万4990円

ニトリ 「電動ロールスクリーン」 「電動カーテンレール」 発売日：2026年3月上旬

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