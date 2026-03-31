名古屋を訪れる外国人観光客にとって、日本の食文化は大きな目的のひとつ。ラーメンや焼肉、寿司などを求めて来日し、市場での食べ歩きや“食べ収め”まで楽しむ動きが広がっています。

■日本のラーメン目当てに来日



名古屋に来る外国人観光客はどこへ行くのか、セントレアの国際線到着フロアを取材しました。



オーストラリアから初めて名古屋に来たという男性のお目当ては。





オーストラリア人男性：「ドライブします。富士山に行って桜も見たいです」

名古屋を拠点にレンタカーで静岡へ向かうといいます。ただ、富士山を見に行くなら東京の方が近くて便利な気もしますが…。



オーストラリア人男性：

「東京は忙しい人が多すぎる。だから少し距離を置いて、少し静かにリラックスして過ごしたい」



喧噪を離れたいと、名古屋を選んだといいます。



一方、チェコから来た家族の目的は名古屋城やお寺ですが、もう一つ楽しみにしていることがありました。



子どもたち：

「ラーメン。チェコにも店はたくさんあるけど物足りない」

日本のラーメンに興味を持ったきっかけは、父親の影響だといいます。



父親：

「昔アニメや漫画で知った。ドラゴンボール、ダイの大冒険、NARUTOなど、たくさんの漫画でラーメンを食べている」



アニメや漫画に登場するラーメン。日本で本場の味を楽しみたいというわけです。夜には念願のとんこつラーメンを食べ、家族全員大満足でした。



ほかにも、食べ物を楽しみに来る人は多くいます。



香港人男性：

「食べ物がおいしい。ヤキニク」



香港では日本の炭火焼肉が人気で、名古屋でも食べたいと話します。

■柳橋中央市場で食べ歩き



こうした“食”への関心を背景に、外国人観光客でにぎわっているのが中村区の柳橋中央市場です。



伊勢湾や三河湾で獲れた魚から全国各地の珍味までが揃う“名古屋の台所”です。



中央市場総合食品センター安藤東元社長：

「名古屋駅から徒歩5分で来られるので、ツーリストにとって便利。周辺のホテルにパンフレットがあり、それを見て散策に来られる」

駅から近い立地の良さもあり、近くのホテルに宿泊する外国人が朝食を目当てに訪れるケースが増えています。



フランスから来た男性2人組もその一例です。朝起きてすぐ見学に訪れました。日本の魚に興味津々で、見たことのない魚を見つけると、スマホで撮影し画像検索していました。



フランス人男性：

「見たことがない。フランスにはない」

さらに、焼き海苔などをじっと見つめます。



フランス人男性：

「フランスは食べ物も魚も種類が少ない。ここはとても豊富で、見たことがない新しいものがたくさんある」

■帰国前に市場で食べ収め



市場は、日本の食文化を間近に感じる“社会科見学”の場としても人気を集めています。



安藤社長：

「旅行者は国へ果物などを持ち帰れないので、その場で食べる」

持ち帰れない海産物や果物を、出国前に楽しむ“食べ収め”の需要も高まっています。



香港から来た親子は刺身を求め、市場内を巡り、店を発見。母は握り寿司、娘は海鮮丼を注文しました。

香港人女性：

「香港は刺身が高い。これだと4000円くらい。でもこの店ではたったの1500円。だから日本に来たらとにかく食べる」



円安も背景に、日本の海の幸は“安くておいしい”。“食”と“体験”を求める外国人観光客の流れは、今後さらに広がりそうです。



2026年3月23日放送