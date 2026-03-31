イケア×『ぽこ あ ポケモン』コラボ企画続々 ゲーム内に「IKEAアイランド」部屋を店舗で再現ほか
イケアの日本法人イケア・ジャパンは31日、ポケモンの新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』とのスペシャル企画「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」を発表。ゲーム内の部屋をイケア店舗でも再現する。IKEA岡山は対象外。
【画像】イケア×『ぽこ あ ポケモン』ゲーム内のイメージ
ゲーム内にクラウド島「IKEAアイランド」が登場し、ゲーム内の部屋がイケア店舗でも再現される。
「ポケモンルームセット」は、『ぽこ あ ポケモン』ゲーム内に、クラウド島「IKEAアイランド」が登場。ゲーム内の「バーチャルモード」を使って「じゅうしょ」を入力すると、「IKEAアイランド」を見学することができる。「IKEAアイランド」には、イケアのインテリアデザイナーがピカチュウとカビゴンをイメージして手がけた特別な部屋が登場。それぞれのポケモンを想像しながらデザインした、ユニークで「遊び心」あふれる空間となる。
「IKEAアイランド」に行くための「じゅうしょ」はイケア店舗で探す。各店舗2種類（ピカチュウ・カビゴンをイメージした部屋）またはいずれか1種類のルームセットを展開。
さらに店内で、スタンプラリー企画や、スウェーデンレストラン内でのコラボメニューなどが展開される。
ポケモンは30周年を迎え、イケア・ジャパンは4月に日本国内の第一号店オープンから20周年を迎える。イケア・ジャパンGrowth ＆ Marketing Managerのニコラス・ジョンソン氏がコメントを寄せた。
【ポケモンとのスペシャル企画】
「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」
開催期間：2026年4月1日（水）〜5月10日（日）
開催場所：イケア店舗 ※IKEA岡山は対象外
■ポケモンルームセット（4月1日（水）〜5月10日（日））
●ピカチュウをイメージしたルームセット
表情豊かで、エネルギーにあふれるピカチュウをイメージしたルームセット。イケアのキッズ商品を中心に、スウェーデンらしいキノコや葉っぱのモチーフを取り入れた商品を組み合わせることで、深い森の雰囲気を演出した。ルームセットのデザインには社交、休息、創造、遊びの要素を備えたオープンなレイアウトを採用した。
●カビゴンをイメージしたルームセット
ゆったりとくつろぎながら過ごすカビゴンからインスピレーションを得て、部屋の中心には居心地のよい睡眠エリアを配置。ベッドのすぐ隣にダイニングテーブルをレイアウトしている。壁一面の収納システムは日用品だけでなく、食べ物のストックにも対応。柔らかなブルーと白のコーディネートで、雲の上にいるような雰囲気を演出している。
●イケア店舗内でのアクティビティ（4月18日（土）〜5月10日（日））
・『ぽこ あ ポケモン』スタンプラリー
・プレゼント&抽選企画
・スウェーデンレストラン内での企画
■イケア・ジャパンGrowth ＆ Marketing Managerのニコラス・ジョンソン氏、コメント
イケアは『家での暮らしのパートナー』として、『この家が好き』と感じられる家づくりをサポートしています。あふれる好奇心とイケアの価値観のひとつである連帯感に導かれ、日本の多くの方々により快適な毎日をお届けするというビジョンを実現に向けて、パートナーとの協働を大切にしています。また、イケアは、「遊び心」にあふれた家での暮らしはウェルビーイングを高め、創造性を刺激し、自分らしくいられる時間を育むと信じています。今回、『ぽこ あ ポケモン』とのスペシャルタッグを通じて、そうした家での暮らしのあり方を提案できることを、とても楽しみにしています。」
【画像】イケア×『ぽこ あ ポケモン』ゲーム内のイメージ
ゲーム内にクラウド島「IKEAアイランド」が登場し、ゲーム内の部屋がイケア店舗でも再現される。
「ポケモンルームセット」は、『ぽこ あ ポケモン』ゲーム内に、クラウド島「IKEAアイランド」が登場。ゲーム内の「バーチャルモード」を使って「じゅうしょ」を入力すると、「IKEAアイランド」を見学することができる。「IKEAアイランド」には、イケアのインテリアデザイナーがピカチュウとカビゴンをイメージして手がけた特別な部屋が登場。それぞれのポケモンを想像しながらデザインした、ユニークで「遊び心」あふれる空間となる。
さらに店内で、スタンプラリー企画や、スウェーデンレストラン内でのコラボメニューなどが展開される。
ポケモンは30周年を迎え、イケア・ジャパンは4月に日本国内の第一号店オープンから20周年を迎える。イケア・ジャパンGrowth ＆ Marketing Managerのニコラス・ジョンソン氏がコメントを寄せた。
【ポケモンとのスペシャル企画】
「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」
開催期間：2026年4月1日（水）〜5月10日（日）
開催場所：イケア店舗 ※IKEA岡山は対象外
■ポケモンルームセット（4月1日（水）〜5月10日（日））
●ピカチュウをイメージしたルームセット
表情豊かで、エネルギーにあふれるピカチュウをイメージしたルームセット。イケアのキッズ商品を中心に、スウェーデンらしいキノコや葉っぱのモチーフを取り入れた商品を組み合わせることで、深い森の雰囲気を演出した。ルームセットのデザインには社交、休息、創造、遊びの要素を備えたオープンなレイアウトを採用した。
●カビゴンをイメージしたルームセット
ゆったりとくつろぎながら過ごすカビゴンからインスピレーションを得て、部屋の中心には居心地のよい睡眠エリアを配置。ベッドのすぐ隣にダイニングテーブルをレイアウトしている。壁一面の収納システムは日用品だけでなく、食べ物のストックにも対応。柔らかなブルーと白のコーディネートで、雲の上にいるような雰囲気を演出している。
●イケア店舗内でのアクティビティ（4月18日（土）〜5月10日（日））
・『ぽこ あ ポケモン』スタンプラリー
・プレゼント&抽選企画
・スウェーデンレストラン内での企画
■イケア・ジャパンGrowth ＆ Marketing Managerのニコラス・ジョンソン氏、コメント
イケアは『家での暮らしのパートナー』として、『この家が好き』と感じられる家づくりをサポートしています。あふれる好奇心とイケアの価値観のひとつである連帯感に導かれ、日本の多くの方々により快適な毎日をお届けするというビジョンを実現に向けて、パートナーとの協働を大切にしています。また、イケアは、「遊び心」にあふれた家での暮らしはウェルビーイングを高め、創造性を刺激し、自分らしくいられる時間を育むと信じています。今回、『ぽこ あ ポケモン』とのスペシャルタッグを通じて、そうした家での暮らしのあり方を提案できることを、とても楽しみにしています。」