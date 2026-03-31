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小林至が「試合日程どうやって決める？／仁義なき“日程編成会議”の裏側／ダブルヘッダーなぜ消えた？【小林至のマネーボール】」を公開した。プロ野球の試合スケジュールが決まる仕組みや、近年ダブルヘッダーが行われなくなった理由について解説した。



小林氏はまず、プロ野球の試合日程について、NPBと12球団の営業担当者が参加する「日程編成会議」で決まると説明。各球団の希望や球場が使えない日を考慮しながら調整する作業を「壮大なパズル」と表現した。開幕戦の主催権については、セ・リーグが2年前の上位3球団であるのに対し、パ・リーグは3年前の上位3球団に権利が与えられると解説。これは東日本大震災の影響による開幕延期の教訓から、前もって準備するためにパ・リーグが変更した歴史的背景があると語った。



また、メジャーリーグとの比較にも言及。アメリカでは労使協定によって日程が厳密に定められており、雨天中止などがあってもスケジュールを「絶対動かさない」と指摘した。一方の日本では、雨天中止になった試合を連戦後の月曜日やシーズン終盤の予備日に組み込む柔軟な対応をとっている。



動画の終盤では、1998年を最後に日本で実施されていない「ダブルヘッダー」の消滅理由に触れた。小林氏はこの要因として、選手会からの負担軽減の要望に加え、「消防法」と「経営面のデメリット」を提示。観客の入れ替えに伴う動線の確保が消防法上厳しくなっていることや、通し券にすることで入場料が「1.2〜1.3試合分しか取れない」ため、「儲からない」と明かした。



最後に「今は消化試合でも2万人くらい入る」と語り、単独で試合を開催した方が収益につながるという現代のプロ野球ビジネスの実態を浮き彫りにした形で動画は締めくくられている。