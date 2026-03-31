「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー「イケア」

イケアが、20周年を記念し、ポケモンの新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』とのスペシャルタッグを発表しました！

ゲーム内にクラウド島「IKEAアイランド」が登場し、ゲーム内の部屋がイケア店舗でも再現されるというユニークな体験を通じて、家での暮らしに「遊び心」を取り入れることができる企画です☆

イケア『ぽこ あ ポケモン』スペシャル企画「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」

開催期間：2026年4月1日（水）〜5月10日（日）

開催場所：イケア店舗 ※IKEA岡山は対象外となります

「ポケモン」と「イケア」にとって大きな節目を祝う取り組みでもあるスペシャルタッグ「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」

ポケモンは30周年を迎え、そしてイケア・ジャパンは日本国内の第一号店オープンから20周年を迎えます。

ポケモンとイケアの共通点は、人々をつなぎ、「遊び心」を大切にしてきたことです。

イケアは「より快適な毎日を、より多くの方々に」というビジョンを通して、その想いを届けてきました。

今回、イケア・ジャパンの20周年を記念し、ポケモンの新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』とのスペシャルタッグを展開。

『ぽこ あ ポケモン』の主人公は、ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモンです。

ニンゲンにへんしんしたメタモンは、出会ったポケモンたちのわざを覚えることで、できることがどんどん増えます。

材料を集めて家具を作ったり、野菜を育てて料理をしたり、家を建てたりなど、ポケモンたちとすみごこちの良い街を作って、のんびり生活を楽しむことができるゲームです。

イケアもインスピレーションとソリューションを通じて、現実の暮らしで誰もが自分らしさを反映した空間を実現できるよう、さまざまな家での暮らしが提案されます☆

『ぽこ あ ポケモン』ゲーム内「ポケモンルームセット」

登場期間：2026年4月1日（水）〜5月10日（日）

『ぽこ あ ポケモン』ゲーム内に、クラウド島「IKEAアイランド」が登場。

ゲーム内の「バーチャルモード」を使って「じゅうしょ」を入力すると、「IKEAアイランド」を見学することができます。

「IKEAアイランド」には、イケアのインテリアデザイナーがピカチュウとカビゴンをイメージして手がけた特別な部屋が登場。

それぞれのポケモンを想像しながらデザインした、ユニークで「遊び心」あふれる空間です。

ゲーム内の部屋は、日本国内のイケア店舗でも再現され、来店されたゲストは、イケアのデザイナーがポケモンをイメージしてつくり上げた家での暮らしを実際に体験できます。

さらに、イケアのポケモンルームセットでは、『ぽこ あ ポケモン』ゲーム内の「IKEAアイランド」を訪れるためのコード（「じゅうしょ」）も用意されており、ゲーム内とイケア店舗の両方で楽しめるのも嬉しいポイントです。

※「IKEAアイランド」に行くための「じゅうしょ」はイケア店舗で探してください

※『ぽこ あ ポケモン』ゲーム内の「IKEAアイランド」は4月1日（水）〜6月30日（火）の間のみ見学しにいくことが可能です

※ 各店舗2種類（ピカチュウ・カビゴンをイメージした部屋）またはいずれか1種類のルームセットが展開されます

※ ルームセットの写真撮影は可能ですが、混雑時は譲り合いに協力ください

ピカチュウをイメージしたルームセット

表情豊かで、エネルギーにあふれるピカチュウをイメージしたルームセット。

イケアのキッズラインを中心に、スウェーデンらしいキノコや葉っぱのモチーフを取り入れたグッズを組み合わせることで、深い森の雰囲気を演出しています。

ルームセットのデザインには社交、休息、創造、遊びの要素を備えたオープンなレイアウトが採用されているのも特徴です。

カビゴンをイメージしたルームセット

ゆったりとくつろぎながら過ごすカビゴンからインスピレーションを得て、部屋の中心には居心地のよい睡眠エリアを配置。

ベッドのすぐ隣にダイニングテーブルがレイアウトされています。

壁一面の収納システムは日用品だけでなく、食べ物のストックにも対応。

柔らかなブルーと白のコーディネートで、雲の上にいるような雰囲気を演出しています。

イケア店舗内『ぽこ あ ポケモン』スタンプラリー

実施期間：2026年4月18日（土）〜5月10日（日））

スタンプラリー台紙の配布場所：イケア店舗入口にて配布

※ひとり1枚限りの配布となります

参加方法：

1）スタンプラリー台紙を受け取り、説明をお読みください

2）イケア店内において、ポケモンのいるステーションを探してみてください

3）スタンプは全部で7つです

イケア・ジャパンの20周年を記念した取り組みの一つとして、ポケモンの新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』とのスタンプラリーを実施。

各スタンプラリーステーションでは、『ぽこ あ ポケモン』に登場するポケモンたちとともに、イケアのトリビアを探すことができます。

スタンプラリー台紙は記念として、持ち帰りできるのも嬉しいポイントです。

IKEA Familyメンバー限定「プレゼント&抽選企画」

参加方法：

1）買い物当日、レシートを持って買い物店舗のカスタマーサービスエリア（お会計エリア後）まで来場ください

2）カウンターにてスタッフがレシートとIKEA Family番号を確認し、ステッカーが配布されます

3）抽選に参加される方は、スタッフの方が提示する二次元コードを携帯電話のカメラ で読み取り、応募フォームに必要事項を入力し、応募してください

※ステッカーと抽選は同時の申込みに限ります

※抽選はひとり1回限りの応募となります

ステッカーデザイン：全6種（週替わりで2種類ずつ）※デザインを選ぶことはできません。 また、なくなり次第終了となります

※税込5,000円以上の購入レシート1枚につき、ステッカー配布は1枚となります

※レシートの合算はできません

※食品、ホームファニッシング商品が対象です。サービス、IKEAギフトカードの購入は対象外です。 スウェーデンビストロの利用、オンラインストア、リモートショッピングでの購入は対象外です

IKEA Familyメンバーで1会計税込み5,000円以上購入された方は、カスタマーサービスエリア（お会計エリア後）へ来場ください。

IKEA Family 番号とレシートを確認のうえ、イケア・ジャパンとポケモンのオリジナルステッカーが1枚プレゼントされます。

さらにプレゼント抽選への参加も可能です。

※ IKEA Familyメンバーの会員登録が必要です

※ 参加条件を満たしていない場合は、無効となります

※ 予告なく内容が変更になる場合があります

※ 混雑状況により、参加を制限する場合があります

※IKEA Family とは年会費・入会費無料のメンバーシップクラブです

スウェーデンレストラン内での企画

20周年を記念して、スウェーデンレストランのケーキがポケモンのデコレーションに彩られます！

ケーキにはポケモンデザインの紙ピックを使用。

あわせて、ポケモンのフォトスポットもスウェーデンレストラン内に設置されます。

※ 紙ピックは無くなり次第、終了となります

※ 混雑状況により参加制限する場合があります

※ IKEA横浜ベイクォーター、IKEA京都、IKEA広島、IKEA岡山は対象外となります

イケア・ジャパン Growth ＆ Marketing Manager ニコラス・ジョンソン氏 コメント

「イケアは『家での暮らしのパートナー』として、『この家が好き』と感じられる家づくりをサポートしています。

あふれる好奇心とイケアの価値観のひとつである連帯感に導かれ、日本の多くの方々により快適な毎日をお届けするというビジョンを実現に向けて、パートナーとの協働を大切にしています。

また、イケアは、「遊び心」にあふれた家での暮らしはウェルビーイングを高め、創造性を刺激し、自分らしくいられる時間を育むと信じています。

今回、『ぽこ あ ポケモン』とのスペシャルタッグを通じて、そうした家での暮らしのあり方を提案できることを、とても楽しみにしています。

イケアの20周年を記念した、ポケモンの新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』とのスペシャル企画。

イケアにて2026年4月1日より実施される「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」の紹介でした☆

【試遊会レポート】メタモンになってまったりスローライフ！『ぽこ あ ポケモン』先行プレイレポ 【試遊会レポート】メタモンになってまったりスローライフ！『ぽこ あ ポケモン』先行プレイレポ 続きを見る

松村北斗、指原莉乃、MAHINA、狩野英孝がマルチプレイで大盛り上がり！『ぽこあ ポケモン』発売記念イベント 松村北斗、指原莉乃、MAHINA、狩野英孝がマルチプレイで大盛り上がり！『ぽこあ ポケモン』発売記念イベント 続きを見る

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2026 KOEI TECMO GAMES

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

※写真はイメージです

※生産・販売が終了している場合や、価格・仕様などが異なる可能性があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『ぽこ あ ポケモン』とのスペシャルタッグ！イケア「IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし」 appeared first on Dtimes.