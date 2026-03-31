ＷＴＯＫＹＯは連日のＳ高カイ気配、ＳＢＩとの資本提携で圧倒的な品薄感が浮き彫りに◇

Ｗ ＴＯＫＹＯ<9159.T>はカイ気配で商いが成立しないまま、前日に続き４００円高はストップ高カイ気配に張り付いている。前週末取引終了後にＳＢＩホールディングス<8473.T>との資本・業務提携を発表し、これを材料に急速人気化したが、時価総額６０億円前後の超小型株で浮動株比率も低く、圧倒的な品薄感からきょうも取引時間中に寄り付く気配がない。



今回の提携の背景には、東京ガールズコレクション（ＴＧＣ）の発信力と、ＳＢＩのメディア関連事業における強みを掛け合わせることで、ＩＰ（知的財産）の価値創出に向けたシナジーを発揮する狙いがあり、ＳＢＩは一部既存株主から、発行済み株式数の２．１８％に相当する６万株を取得する予定だ。一方、ＷＴＯＫＹＯの２６年６月期は大幅増益見通しながら、ＰＥＲは１８倍前後とバリュエーションで割安感があるとはいえない。ただ、市場では「今後の業容拡大効果を考慮すると、足もとのＰＥＲを俎上に載せて論じてもあまり意味がなく、それよりは１００億円未満の時価総額の修正余地に目が行く。仮に株価が倍化しても時価総額が２００億円未満ということであれば全く驚きはない」（中堅証券ストラテジスト）という見方が示されていた。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS