東海道・山陽・九州新幹線に“4000円”お得に乗れる？ 「早期予約割引」の区間が拡充、「EX早特」を使いこなすポイントとは。「LINEからEX」は対象になる？

東海道・山陽・九州新幹線の「EX早特」は2月下旬から順次区間を拡充

東海旅客鉄道株式会社（JR東海）・西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）・九州旅客鉄道株式会社（JR九州）の3社は、2026年1月28日に「エクスプレス予約」および「スマートEX」の商品改定を発表しました。これによりネット予約とチケットレス乗車サービスの割引商品「EX早特」の設定区間が拡充されました。

・EX早特7（乗車7日前までの予約）：山陽・九州新幹線区間において設定区間を追加します。2026年2月27日乗車分から実施されています。

・EX早特21（乗車21日前までの予約）：山陽・九州新幹線区間において設定区間を追加します。2026年3月13日乗車分から実施されています。

・EX早特1（乗車前日までの予約）：東海道新幹線区間における設定区間の追加および現在発売中の一部区間の価格改定を行います。2026年4月1日乗車分からの実施が予定されています。

「EX早特」は乗車日よりも前に予約して、通常よりも新幹線を安く利用できる早期予約型の割引商品です。今回の改定で新たに追加された区間の例を見てみましょう。

新大阪～熊本間を普通車指定席でおとな1名が片道利用した場合です。



・通常期：1万9490円

・EX早特21：1万5400円

比較すると約4000円お得に乗車できます。



「LINEからEX」では各種EX早特は利用不可

「LINEからEX」はLINEアカウント連携により、東海道・山陽・九州新幹線の予約ができるサービスで、PayPay決済を利用し簡単に予約できるのが特徴です。ただし、LINE経由では他のネット予約サービスとサービス内容が異なるため、一部の早期購入割引の商品が予約できません。

EX早特を利用したい場合には、原則的に「エクスプレス予約」や「スマートEX」など公式EXサービスからの予約が必要です。



「e特急券」は廃止へ……ネット予約利用上の3つの注意点

JR東海・JR西日本・JR九州はEXサービスの商品体系を見直し、2027年3月31日乗車分をもって「e特急券」の発売を終了する予定です。今後は乗車券と特急券をセットにしたEX早特などの商品利用が中心となる見込みで、特急券のみを購入できるサービスから切り替える方針です。

これに伴い、ネット予約を利用する際には以下の注意点があります。



・注意点1：割引商品の厳格な購入期限

EX早特は、1日前・7日前・21日前など、早割商品それぞれの期限までに予約が必要です。



・注意点2：利用可能なサービスが限定される

EX早特は「エクスプレス予約」あるいは「スマートEX」の利用が前提となり、「LINEからEX」などでは利用できません。



・注意点3：サービス対象の列車や区間が限定される

EX早特をはじめとしたお得なきっぷは対象列車や乗車区間が限られており、利用者側で自由に変更できない場合があります。



まとめ

設定区間が拡充されるEX早特ですが、「LINEからEX」には対応していないため、公式サービスの「エクスプレス予約」か「スマートEX」のアカウントが必要です。また、EX早特を利用できるのは設定された区間や列車に限定されており、サービス対象の確認も重要です。



出典

東海旅客鉄道株式会社（JR東海）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー