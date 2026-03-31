鬼越トマホーク・金ちゃん、「吉本の特級呪物」ガチ喧嘩暴露
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#355を３月29日（日）夜11時より無料放送した。
３月29日（日）放送の#355では、芸人界に存在する“イジっていいのか分からない話”をお笑いコンビ・きしたかのの高野正成がジャッジする「第３回 高野正成の触ってはいけない柔らかい話」を実施。スタジオゲストに元AKB48でタレント・女優の柏木由紀を迎え、お笑いンビ・鬼越トマホーク、きしたかのの岸大将、三四郎の小宮浩信、ライスの関町知弘、お笑いトリオ・リンダカラー∞のDenが“イジっていいのか分からない”「柔らかい話」を持ち寄った。
鬼越トマホーク・金ちゃんは「吉本の特級呪物」と題し、お笑いコンビ・パンクブーブーの哲夫にまつわる「ガチ喧嘩」の最新事情を暴露。お笑いコンビ・ちょんまげラーメンのきむとのやり合いから始まった騒動について、YouTubeラジオでの共演を経て事態は収束したかと思われたものの、「世に出てる動画は撮り直したもの」「１本目はあまりにガチ過ぎて、笑いにならなかった」「ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）がその裏ビデオを持っている」と明かす。さらに、動画の内容をラジオで喋ったお笑いコンビ・サルゴリラの赤羽健壱に対して「連絡先を教えてくれと哲夫さんが言っている」と他の芸人を巻き込む事態に発展していることを告白し、スタジオを戦慄させた。これに対し高野は「イジった方がいいわけねぇだろ」「仲直りも本当のところはしてねぇよ」と絶叫し、「柔らかい」と判定を下した。
続いて、リンダカラー∞・Denは同じ事務所の先輩であるお笑いタレント・ふかわりょうについて相談。ライブに一番下から出ているというふかわについて「意味分からなかったんですけど、着物だった」と語り、舞台衣装だと思って「ネタ衣装これなんですか？」と聞いたところ、「もう着物だから、俺は」と返ってきたという“私服が着物”問題に困惑していると明かす。すると大悟は「陰で『なんで着物着てるの？』が一番良くない。お前ら後輩がツッコまないと」と指摘し、「恵さんの銀髪とかも」と大御所MC・恵俊彰の話題を振る。するとDenは「後輩から白狼って呼ばれている」「間接視野で見たら白い狼」と明かし、さらに「ヒデちゃん（中山秀征）もガリガリで」「『タイムショック』とやった時、手に（体が）全部隠れる」と事務所の大御所タレントの“現在”にも言及し、千鳥を爆笑させた。
そんな中、収録開始からここまでライス・関町が全く喋っていないことが取り沙汰され、大悟は「こんだけ盛り上がってて１回も喋ってない」「ゆきりん（柏木）も入り込んできて喋ってたのに」と指摘。「それぐらいの調子なんなら休んだ方がええ」と辛辣な苦言を呈し、ノブも「２、３日じゃないよ。休止」と追撃し、笑いを誘う場面も。
そのほか、きしたかの・岸大将は「余興発表会状態の吉本芸人の結婚式」に言及し、仕事ゲットの場として余興を頑張る芸人が多いと指摘するも、高野から「首突っ込むな」と一蹴される事態に。三四郎・小宮は、ピン芸人・ルシファー吉岡について「モテなくなるから嫌だ」とドラマのセクハラ上司役を断っているという意外な素顔を暴露し、スタジオを盛り上げた。
番組後半では、リンダカラー∞・りなぴっぴが悩める芸能人をタロットで占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」を放送。お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が相談者として登場。「再ブレイクしたい」「スキャンダルを未然に防ぎたい」と相談する真栄田に対し、りなぴっぴが「結構多いですか？スキャンダル。多かったら、多い枚数（のカードで見る）」と尋ねると真栄田は女性スキャンダルの数だと「カード足りなくなる可能性あります」とポロリ。ノブが「愛人がいる前提で喋られているんですね？」と困惑する中、占いが進み、りなぴっぴが「執着してますか？女の人とか……」と切り込むと真栄田は「福岡の娘なんですけど……」と具体的な相手を告白し、その女性が好きすぎて「向こうにいこうか悩んだ」と明かす。そして、妻に「あんた最近おかしいよ」と言われ正直に全部話したところ、妻から「親友としてアドバイスするなら、後悔のないように生きた方がいい」と言われたという衝撃のエピソードを披露。真栄田の妻が「こんなことで動揺している自分を見つめ直したい」と山登りに行ったとも明かし、千鳥は「奥さんに山登らすなよ」「お前が登れ」と呆れながらツッコミを入れた。
さらにタロットカードの絵柄から「他にもいる可能性はないですか？」と追及され、真栄田は「神戸と名古屋」と発言。複数人の愛人疑惑まで飛び出し、ノブが「マラソン大会か」「ウィメンズマラソンやろ」とツッコむなど波乱の展開に。カードが「こんなところいてはダメ」「奥さんの元へ帰りなさい」と暗示していると告げられた真栄田は、最後に「ありがとう」「響いた」と頷いていた。本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.
３月29日（日）放送の#355では、芸人界に存在する“イジっていいのか分からない話”をお笑いコンビ・きしたかのの高野正成がジャッジする「第３回 高野正成の触ってはいけない柔らかい話」を実施。スタジオゲストに元AKB48でタレント・女優の柏木由紀を迎え、お笑いンビ・鬼越トマホーク、きしたかのの岸大将、三四郎の小宮浩信、ライスの関町知弘、お笑いトリオ・リンダカラー∞のDenが“イジっていいのか分からない”「柔らかい話」を持ち寄った。
続いて、リンダカラー∞・Denは同じ事務所の先輩であるお笑いタレント・ふかわりょうについて相談。ライブに一番下から出ているというふかわについて「意味分からなかったんですけど、着物だった」と語り、舞台衣装だと思って「ネタ衣装これなんですか？」と聞いたところ、「もう着物だから、俺は」と返ってきたという“私服が着物”問題に困惑していると明かす。すると大悟は「陰で『なんで着物着てるの？』が一番良くない。お前ら後輩がツッコまないと」と指摘し、「恵さんの銀髪とかも」と大御所MC・恵俊彰の話題を振る。するとDenは「後輩から白狼って呼ばれている」「間接視野で見たら白い狼」と明かし、さらに「ヒデちゃん（中山秀征）もガリガリで」「『タイムショック』とやった時、手に（体が）全部隠れる」と事務所の大御所タレントの“現在”にも言及し、千鳥を爆笑させた。
そんな中、収録開始からここまでライス・関町が全く喋っていないことが取り沙汰され、大悟は「こんだけ盛り上がってて１回も喋ってない」「ゆきりん（柏木）も入り込んできて喋ってたのに」と指摘。「それぐらいの調子なんなら休んだ方がええ」と辛辣な苦言を呈し、ノブも「２、３日じゃないよ。休止」と追撃し、笑いを誘う場面も。
そのほか、きしたかの・岸大将は「余興発表会状態の吉本芸人の結婚式」に言及し、仕事ゲットの場として余興を頑張る芸人が多いと指摘するも、高野から「首突っ込むな」と一蹴される事態に。三四郎・小宮は、ピン芸人・ルシファー吉岡について「モテなくなるから嫌だ」とドラマのセクハラ上司役を断っているという意外な素顔を暴露し、スタジオを盛り上げた。
番組後半では、リンダカラー∞・りなぴっぴが悩める芸能人をタロットで占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」を放送。お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が相談者として登場。「再ブレイクしたい」「スキャンダルを未然に防ぎたい」と相談する真栄田に対し、りなぴっぴが「結構多いですか？スキャンダル。多かったら、多い枚数（のカードで見る）」と尋ねると真栄田は女性スキャンダルの数だと「カード足りなくなる可能性あります」とポロリ。ノブが「愛人がいる前提で喋られているんですね？」と困惑する中、占いが進み、りなぴっぴが「執着してますか？女の人とか……」と切り込むと真栄田は「福岡の娘なんですけど……」と具体的な相手を告白し、その女性が好きすぎて「向こうにいこうか悩んだ」と明かす。そして、妻に「あんた最近おかしいよ」と言われ正直に全部話したところ、妻から「親友としてアドバイスするなら、後悔のないように生きた方がいい」と言われたという衝撃のエピソードを披露。真栄田の妻が「こんなことで動揺している自分を見つめ直したい」と山登りに行ったとも明かし、千鳥は「奥さんに山登らすなよ」「お前が登れ」と呆れながらツッコミを入れた。
さらにタロットカードの絵柄から「他にもいる可能性はないですか？」と追及され、真栄田は「神戸と名古屋」と発言。複数人の愛人疑惑まで飛び出し、ノブが「マラソン大会か」「ウィメンズマラソンやろ」とツッコむなど波乱の展開に。カードが「こんなところいてはダメ」「奥さんの元へ帰りなさい」と暗示していると告げられた真栄田は、最後に「ありがとう」「響いた」と頷いていた。本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
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