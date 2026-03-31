カーリング吉田知那美、ロコ・ソラーレ退団を発表 12年間所属への思い＆仲間に感謝つづる
カーリング日本代表ロコ・ソラーレに所属していた吉田知那美が3月31日、自身のインスタグラムを更新。退団すると発表した。
【写真】一段と魅力的に！カーリング吉田知那美、テレビ出演で近影
投稿で「春の柔らかな陽射しが温かく、心地よい季節になってきました。そんな今日、3月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と報告。「12年間という長い時間、本当にありがとうございました。春の訪れと共に新しい環境へと向かいますがこれからも変わらぬ情熱で、カーリング人生が彩豊かであるよう邁進し続けます」とつづった。
また、「さっちゃん、ゆうみ、ゆり。三人の人生が、これからも温かな幸福に満ちたものであることを切に願っています。形は変われど、私はこれからもみんながそれぞれに選ぶカーリング人生を、勝ち負けに翻弄されることのない、幸せであるためのカーリング人生の旅路を、これからもずっと世界のどこからでも応援しています」と仲間に感謝。
さらに「それでは50歳での再集結まで、しばしお別れです。みんなシニアでの世界一のために膝肘腰の怪我にだけ気をつけてね。せいにゃん、あきらくん頼んだよ！」と呼びかけ、締めくくった。
吉田が所属していたロコ・ソラーレは2022年、女子の北京五輪で銀メダルを獲得。ミラノ・コルティナ五輪に出場した。
【写真】一段と魅力的に！カーリング吉田知那美、テレビ出演で近影
投稿で「春の柔らかな陽射しが温かく、心地よい季節になってきました。そんな今日、3月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と報告。「12年間という長い時間、本当にありがとうございました。春の訪れと共に新しい環境へと向かいますがこれからも変わらぬ情熱で、カーリング人生が彩豊かであるよう邁進し続けます」とつづった。
さらに「それでは50歳での再集結まで、しばしお別れです。みんなシニアでの世界一のために膝肘腰の怪我にだけ気をつけてね。せいにゃん、あきらくん頼んだよ！」と呼びかけ、締めくくった。
吉田が所属していたロコ・ソラーレは2022年、女子の北京五輪で銀メダルを獲得。ミラノ・コルティナ五輪に出場した。