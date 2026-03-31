板野友美、プロ野球界に存在する“球団のママ友のグループLINE” 会話内容にスタジオ騒然
元AKB48で1児の母・板野友美（34）が29日放送のABEMA情報バラエティ『秘密のママ園2』に出演。プロ野球界のママ友事情を明かした。
【写真】「ともちんにそっくり！」3歳長女“ほぼ顔出し”の七五三ショット ※家族写真は4枚め
スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」には、元AKB48メンバーで1児の母であるタレント・板野友美が登場。「令和のママ友マウント」をテーマにトークが展開された。
「逆マウント」や「実家に頼ろうマウント」など、厄介なマウントの手口が紹介される中、板野は「『えっ、すごくなーい？』でよくない」「いいなぁ実家！羨ましいとなるだけ」と、マウントに全く気づかない天然の強さを発揮。これには峯岸も「本当に響かないもんね」と驚きの声を上げた。
さらに、話題がママ友のグループLINEにおよぶと、板野は「球団のママ友のグループLINEがある」と告白。「『うちの夫は違う球団に行きます』とか、奥さまたちが律儀に報告してくださって…」「辞める方と入ってくる方が多いと訳がわからなくなる」と、プロ野球選手の妻ならではの知られざるママ友事情を明かし、スタジオを驚かせた。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢のほか、近藤千尋、峯岸みなみ。
【写真】「ともちんにそっくり！」3歳長女“ほぼ顔出し”の七五三ショット ※家族写真は4枚め
スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」には、元AKB48メンバーで1児の母であるタレント・板野友美が登場。「令和のママ友マウント」をテーマにトークが展開された。
「逆マウント」や「実家に頼ろうマウント」など、厄介なマウントの手口が紹介される中、板野は「『えっ、すごくなーい？』でよくない」「いいなぁ実家！羨ましいとなるだけ」と、マウントに全く気づかない天然の強さを発揮。これには峯岸も「本当に響かないもんね」と驚きの声を上げた。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢のほか、近藤千尋、峯岸みなみ。