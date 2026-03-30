「トヨタならではの安心×オンラインの利便性」を組み合わせたトヨタ公式中古車サイト

いま、中古車の買い方は大きく変わっている。これまでは店舗へ足を運び、在庫を確認し、商談して契約するのが一般的だったが、現在は、自宅にいながら中古車を探し、相談し、注文までできる時代になったのだ。

なかでも注目したいのが、トヨタの公式中古車サイトだ。全国の「トヨタのお店」が扱う約5万台の在庫から検索できるだけでなく、オンラインでの相談や注文にも対応（※）。場所や時間を選ばず中古車をもっと探しやすく、買いやすくなるというわけだ。

※一部販売店のみでの取り扱いになります

中古車の買い方は「オンライン活用」が新常識

中古車購入といえば、「来店→商談→契約」という流れが当たり前だった。しかし、仕事や家庭の事情で時間を確保するのが難しい人が多い今、オンラインで中古車を購入するスタイルが広がりつつある。

トヨタの公式中古車サイトでは、店舗に行かなくても、オンラインで検索から問い合わせ、注文までを効率よく進めることが可能な「オンライン購入サービス」を提供している（※）。書類のやりとりも郵送できるため、店舗には納車時に行くのみでOK。まさに「手軽さ」と「安心感」を両立した、新しい中古車購入の仕組みなのだ。

※一部販売店のみでの取り扱いになります

※対象車種は限られます

中古車の新しい買い方｜覚えておくべき3つのポイント

■ポイント①探せる｜トヨタの中古車が探しやすい

トヨタの中古車サイトでは、約5万台という全国にあるトヨタのお店の在庫から検索できる。車種、価格、年式、走行距離、ボディカラー、装備など、条件で絞り込むことができる。

中古車の買い方で重要なのは、比較できることだ。「トヨタの中古車」であれば、豊富な在庫の中から自分に合った1台を探し出せる。「セルフ見積もり」機能もあり、購入イメージがつかみやすいはずだ。

さらに以下のサポートも用意。「中古車は不安…」という人の背中を強く押してくれる。

· 走行距離無制限の1年間無償保証（ロングラン保証）

· 全国約4500カ所ある「トヨタのお店」でアフターサービス対応

· 納車後7日以内なら返品可能（※条件あり）

※一部対象外の車両もあり

■ポイント②相談できる｜オンラインで「トヨタのお店」に相談可能

気になる車両が見つかったら、オンラインで「トヨタのお店」に相談できる。「効率的に情報を収集したい」「気軽に相談したい」「外出がする時間がない」という人にピッタリだ。ビデオ通話を使って、車両のキズや凹みといった車両状況を細かくチェックできるほか、見積もり衣良や納期、オプションの相談も可能。来店前の不安を解消できるというわけだ。

相談可能なクルマには、「オンライン相談可能」というアイコンがつけられている。相談を希望する場合は、「オンライン相談予約」ボタンをクリックし、相談内容や希望のビデオツール、商談希望日などを入力し、日時を調整。当日は、好きな場所からオンライン相談が行える。

中古車の買い方において、「相談のしやすさ」は重要な要素だ。店舗に行かずとも自宅から問い合わせできるこの仕組みは、時間を有効に使いたい人にとって大きなメリットとなる。

※一部店舗は非対応

■ポイント③注文できる｜365日24時間いつでも購入可能

条件や車両内容に納得できれば、オンラインで注文することも可能だ。「トヨタのお店」が休みの時でも、自分のタイミングで「24時間365日」注文できる。必要な書類の準備も郵送でできるため、実店舗へは納車時の1回限り行くだけでOK！ オンライン上で購入手続きを進められるため、忙しい人でも効率的に中古車を手に入れられる。

もちろん、最終的な確認や納車はトヨタのお店が対応。オンラインの利便性と、トヨタならではの安心感を両立している点が、トヨタ中古車の「オンラインサービス」の強みなのだ。

※オンライン購入は、車両画面の左上に「オンライン購入対象」「オンライン購入限定」というアイコンがあるクルマのみ

自分に合わせて選べる3つの購入スタイル

トヨタの中古車は、次の3つの買い方が用意されている。

・「トヨタのお店」で実車を確認して購入する「在庫店購入」

・全国の在庫車両を最寄りの「トヨタのお店」に取り寄せて商談できる「お取り寄せ車両」

・オンラインで探して相談・注文まで進める「オンライン購入」

つまり、自分のスタイルに合わせて買い方を選べるのが特徴である。「まず実車を見たい人」もいれば、「効率よく探したい人」もいる。そのどちらにも対応できる柔軟さが、トヨタの中古車の強みだ。

中古車を買うなら、まずはトヨタのサイトをチェックすべきだ

中古車の買い方は確実に進化している。在庫車両を店舗で確認して購入する従来の方法に加え、オンラインと店舗、それぞれのメリットを活かしながら、自分のスケジュールやライフスタイルに合った方法でクルマを購入できる時代になった。

· 自宅で探せる

· 気軽に相談できる

· いつでも注文できる

中古車を検討しているならば、まずはトヨタの公式中古車サイトをチェックしてみてほしい。新しい中古車の買い方の便利さと安心感を、きっと実感できるはずだ。

（編集協力：株式会社トヨタユーゼック）