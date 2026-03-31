Aぇ! group、韓国ロケでさまざまな美容体験を検証 意志の強さを物語るポスタービジュアルも完成【Aぇ! groupのQ＆Aぇ!】
【モデルプレス＝2026/03/31】4月7日放送のAぇ! groupの冠番組「Aぇ! groupのQ＆Aぇ!」（毎週火曜24時15分〜※フジテレビほか）では、Aぇ! groupが全力体当たりの韓国ロケを敢行。放送時間昇格にあわせ、新たなポスタービジュアルも完成した。
【写真】STARTOアイドル、和風衣装をまとい決意を固めた表情
本番組は、Aぇ! groupが新時代の新たな答えを出すために、“今本気で気になっていること”を、全力で検証していくガムシャラアイドル全力検証バラエティー。どんなことにも全力なメンバーたちが、令和時代だからこその疑問“Q”に、汗をかいて全力で向き合い、アンサー“Aぇ！”を届ける。個性豊かなAぇ! groupの喜怒哀楽が詰まった本気の検証ドキュメントも。
今回のテーマとなるQは、「韓国1泊2日でどれくらい美しくなれる？」で、メンバーたちが「Aぇ! group美肌選手権in韓国」を開催。美容大国とも呼ばれる韓国。“行けば肌がきれいになる”と言われることもあるようだが、訪れたことのない人からは、情報がたくさんあふれていて結局何がいいのか分からないという意見も…。そこで、Aぇ! groupが1泊2日でさまざまな美容体験を行い、体を張って検証していく模様を4週にわたって放送。
そして、4月放送予定の韓国ロケ全4話は、FODで放送の1週間前から先行配信を実施。初回となる、4月7日放送分は、3月31日正午より、FODにて先行配信がスタート。FODでは、本編の配信に加え、未公開となる特別映像の独占配信も。本編には入りきらなかったものなどを公開していく。さらに、FODでは過去の「Aぇ! groupのQ&Aぇ!」を全て配信中。これまで彼らが全力で検証してきた奮闘する姿を、まだ見ていない方はもちろん、すでにチェックした方ももう一度見ることができる。
また、メンバーカラーで彩られ、胸に熱い思いを秘めたメンバーの意志の強さを物語る番組のポスタービジュアルも完成。Aぇ! groupがカラフルな和室の中で、和風衣装をまとい、メンバーたちが決意を固める姿を表現している。まさに、バラエティーの新時代を切り拓く、“Aぇ！SAMURAI！”が誕生。さらに、メインビジュアルとなる集合カットに加えて、それぞれのスタイリッシュなソロビジュアルポスターも完成した。なお、こちらのポスタービジュアルとソロビジュアルポスターの屋外掲出も決定している。東京都内の各所でポスタービジュアルを掲出予定となっている。（modelpress編集部）
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【写真】STARTOアイドル、和風衣装をまとい決意を固めた表情
◆Aぇ! group、韓国ロケで美容体験を検証
本番組は、Aぇ! groupが新時代の新たな答えを出すために、“今本気で気になっていること”を、全力で検証していくガムシャラアイドル全力検証バラエティー。どんなことにも全力なメンバーたちが、令和時代だからこその疑問“Q”に、汗をかいて全力で向き合い、アンサー“Aぇ！”を届ける。個性豊かなAぇ! groupの喜怒哀楽が詰まった本気の検証ドキュメントも。
そして、4月放送予定の韓国ロケ全4話は、FODで放送の1週間前から先行配信を実施。初回となる、4月7日放送分は、3月31日正午より、FODにて先行配信がスタート。FODでは、本編の配信に加え、未公開となる特別映像の独占配信も。本編には入りきらなかったものなどを公開していく。さらに、FODでは過去の「Aぇ! groupのQ&Aぇ!」を全て配信中。これまで彼らが全力で検証してきた奮闘する姿を、まだ見ていない方はもちろん、すでにチェックした方ももう一度見ることができる。
◆Aぇ! group、番組ポスタービジュアル完成
また、メンバーカラーで彩られ、胸に熱い思いを秘めたメンバーの意志の強さを物語る番組のポスタービジュアルも完成。Aぇ! groupがカラフルな和室の中で、和風衣装をまとい、メンバーたちが決意を固める姿を表現している。まさに、バラエティーの新時代を切り拓く、“Aぇ！SAMURAI！”が誕生。さらに、メインビジュアルとなる集合カットに加えて、それぞれのスタイリッシュなソロビジュアルポスターも完成した。なお、こちらのポスタービジュアルとソロビジュアルポスターの屋外掲出も決定している。東京都内の各所でポスタービジュアルを掲出予定となっている。（modelpress編集部）
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