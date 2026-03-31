阪神は31日から京セラドーム大阪でDeNAと3連戦に臨む。

31日のホーム開幕戦は、才木が任された。24日のファーム・リーグ、オリックス戦では本番の舞台・京セラドームで5回1失点。予行練習を完了させた。相手はデュプランティエ。いきなり元同僚とのマッチアップとなった。「すごく楽しみな部分はありますけど、敵なので。しっかり自分のやるべきことに集中していければ」と気を引き締めた。

1日は新助っ人・ルーカスが登板予定。最速156キロの直球と大きく滑るスイーパーを武器に、NPB初先発初勝利を狙う。相手先発も新助っ人のコックスの予想。昨季阪神を8試合防御率0・85と苦しめたケイこそ抜けたものの、また強力な左腕が猛虎打線の前に立ちはだかりそうだ。

2日は伊原が先発する見込み。今オフは走り込みを増やし、1年間先発ローテーションを守るための準備を進めてきた。今季初先発から勢いに乗り、シーズン通しての活躍につなげたい。相手先発は竹田の予想。かつて伊原はNTT西日本、竹田は三菱重工Westに属し、都市対抗予選でも投げ合ったことがある。互いに知り尽くした相手と、プロで初めてマッチアップする。