29日（日）、2025-26シーズン V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）プレーオフのファイナルが行われ、信州ブリリアントアリーズがVリーグの年間女王に輝いた。それに伴い、2025-26シーズンの年間最終順位と個人賞も決定した。

今シーズンのVリーグ女子には全12チームが所属。その12チームで行われたレギュラーシーズン（RS）は、27勝1敗と圧倒的な強さで信州Ariesが優勝を飾った。その後、RSの上位4チームがプレーオフに進出。ファイナルには信州AriesとRS2位のJAぎふリオレーナが対戦し、ストレート勝利を挙げた信州AriesがVリーグ女子で連覇を達成した。

プレーオフのセミファイナルで敗戦したクラブの順位決定戦は行われないため、年間最終順位はRSの結果により決定している。

また個人賞については、すでに発表されていた個人技術成績部門に加え、全ての受賞者が決定した。信州Ariesのセッター横田実穂はプレーオフのMVPと、RSベスト6の二冠を達成。フォレストリーヴズ熊本のアウトサイドヒッター入江彩水は、すでに発表されていたRSトップスコアラー（最多得点）のほか、RSのMVPやRSベスト6にも選出された。

年間最終順位と個人賞は以下の通り。

■2025-26 V.LEAGUE WOMEN 年間最終順位



1位 信州ブリリアントアリーズ

2位 JAぎふリオレーナ

3位 カノアラウレアーズ福岡

4位 フォレストリーヴズ熊本

5位 ブレス浜松

6位 ヴィアティン三重

7位 倉敷アブレイズ

8位 東京サンビームズ

9位 リガーレ仙台

10位 広島オイラーズ

11位 福岡ギラソール

12位 アルテミス北海道

■2025-26 V.LEAGUE WOMEN リーダーズ表彰・個人表彰



▼シーズン優勝ヘッドコーチ賞

成田郁久美（信州ブリリアントアリーズ）/初受賞

▼プレーオフMVP

横田実穂（信州ブリリアントアリーズ）/初受賞

▼トップスコアラー（最多得点）

入江彩水（フォレストリーヴズ熊本）/2年連続2回目

▼トップスパイカー（アタック決定率）

山村涼香（信州ブリリアントアリーズ）/初受賞

▼トップサーバー（サーブ効果率）

王美懿（信州ブリリアントアリーズ）/2年連続2回目

▼トップブロッカー（セット当たりブロック決定本数）

山村涼香（信州ブリリアントアリーズ）/初受賞

▼トップサーブレシーバー（サーブレシーブ成功率）

加藤萌（JAぎふリオレーナ）/初受賞

▼レギュラーシーズンMVP

入江彩水（フォレストリーヴズ熊本）/初受賞

▼レギュラーシーズンベスト6

松山妃菜（広島オイラーズ）/初受賞

入江彩水（フォレストリーヴズ熊本）/2年連続2回目

久保木若菜（東京サンビームズ）/初受賞

山村涼香（信州ブリリアントアリーズ）/2年連続2回目

髙石明美（JAぎふリオレーナ）/初受賞

横田実穂（信州ブリリアントアリ―ズ）/初受賞

▼レギュラーシーズンベストリベロ

加藤萌（JAぎふリオレーナ）/初受賞

▼最優秀新人賞

浮ケ谷夏未（ヴィアティン三重）

▼最優秀フェアプレー賞

該当者なし

▼MIP賞

松山妃菜（広島オイラーズ）/初受賞

▼最優秀育成クラブ賞

信州ブリリアントアリーズ/2年連続2回目

▼最優秀社会連携クラブ賞

ヴィアティン三重/初受賞

▼特別表彰

ブレス浜松/V.LEAGUE WOMENで唯一総入場者数2万人超を記録し、競技普及に大きく貢献。

▼功労者表彰

関由美江（信州ブリリアントアリーズ）/創部以来クラブ運営と発展に尽力され、競技力向上と地域・リーグ発展に貢献。