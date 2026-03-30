「身体はってましたねぇ」『イッテQ』温泉同好会に“新弟子”川口春奈が参戦「可愛いのにお笑いでもガチだね」
お笑いコンビ・ガンバレルーヤの公式Instagramは3月29日、投稿を更新。俳優の川口春奈さんが「温泉同好会に新弟子として」参加したことを報告し、集合ショットを公開しました。
【写真】温泉同好会メンバーに囲まれる川口春奈
同企画のメンバーであるお笑いタレントの椿鬼奴さん、いとうあさこさん、お笑いコンビ・おかずクラブのオカリナさん、お笑いトリオ・森三中の大島美幸さん、ガンバレルーヤのよしこさんとまひるさんの中心で、川口さんが笑顔を見せています。ロケを楽しんでいる様子が伝わってきます。
コメントでは「みんな最高〜に面白かったです」「素敵ですネ〜スマイルかわいい〜」「裏切らないです！めっちゃ笑った！」「みんな可愛いわ」「川口春奈さん、身体はってましたねぇ それが良かった」「怒鳴り慣れていないはーちゃんがかわいい」「かわいが大渋滞」「可愛いのにお笑いでもガチだねwww」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】温泉同好会メンバーに囲まれる川口春奈
「みんな最高〜に面白かったです」同アカウントは「今夜19時から #世界の果てまでイッテQ 春の2時間スペシャルがあります 温泉同好会に新弟子として川口春奈ちゃんがやってきました 是非ご覧ください」とつづり、1枚の写真を投稿。バラエティー番組『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）の人気企画「温泉同好会」のオフショットです。
コメントでは「みんな最高〜に面白かったです」「素敵ですネ〜スマイルかわいい〜」「裏切らないです！めっちゃ笑った！」「みんな可愛いわ」「川口春奈さん、身体はってましたねぇ それが良かった」「怒鳴り慣れていないはーちゃんがかわいい」「かわいが大渋滞」「可愛いのにお笑いでもガチだねwww」と、絶賛の声が寄せられました。
別ショットも公開『世界の果てまでイッテQ！』の公式Instagramでは、別のオフショットも公開。全員がジャンプしている瞬間や、変顔をしている姿などを見ることができます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)