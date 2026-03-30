お笑いコンビ・ガンバレルーヤの公式Instagramは3月29日、投稿を更新。俳優の川口春奈さんと共演した時のオフショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：ガンバレルーヤ公式Instagramより）

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お笑いコンビ・ガンバレルーヤの公式Instagramは3月29日、投稿を更新。俳優の川口春奈さんが「温泉同好会に新弟子として」参加したことを報告し、集合ショットを公開しました。

【写真】温泉同好会メンバーに囲まれる川口春奈

「みんな最高〜に面白かったです」

同アカウントは「今夜19時から　#世界の果てまでイッテQ　春の2時間スペシャルがあります　温泉同好会に新弟子として川口春奈ちゃんがやってきました　是非ご覧ください」とつづり、1枚の写真を投稿。バラエティー番組『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）の人気企画「温泉同好会」のオフショットです。

同企画のメンバーであるお笑いタレントの椿鬼奴さん、いとうあさこさん、お笑いコンビ・おかずクラブのオカリナさん、お笑いトリオ・森三中の大島美幸さん、ガンバレルーヤのよしこさんとまひるさんの中心で、川口さんが笑顔を見せています。ロケを楽しんでいる様子が伝わってきます。

コメントでは「みんな最高〜に面白かったです」「素敵ですネ〜スマイルかわいい〜」「裏切らないです！めっちゃ笑った！」「みんな可愛いわ」「川口春奈さん、身体はってましたねぇ　それが良かった」「怒鳴り慣れていないはーちゃんがかわいい」「かわいが大渋滞」「可愛いのにお笑いでもガチだねwww」と、絶賛の声が寄せられました。

別ショットも公開

『世界の果てまでイッテQ！』の公式Instagramでは、別のオフショットも公開。全員がジャンプしている瞬間や、変顔をしている姿などを見ることができます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)