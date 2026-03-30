メンバー間での暴露が続いているYouTuberグループ「チャンネルがーどまん」の解散劇が混沌を極めている。

脱退メンバーVSがーどまんさんの暴露相次ぐ

グループをめぐっては、リーダーのがーどまんさんが2026年3月17日にXで「メンバーが僕以外辞めました」と投稿。

翌18日公開の動画では、メンバーらが激しく口論する様子が映され、MYさん、山ちゃん、マチョリティーさん、ワタナベマホトさんの脱退が明かされた。

メンバーの脱退後、暴露系アカウントの「DEATHDOL NOTE」が24日、「裏方」からのタレコミがあったとしてがーどまんさんの不倫やパワハラ、暴力を指摘する内容を公開。

が一どまんさんは一連の疑惑を否定した上で、暴露系インフルエンサーのコレコレさんを間に挟み、脱退メンバーらの結婚・離婚やDV疑惑などを告発していた。

「が一どまんくんは、不倫をしていますか？」

こうした中、チャンネルのメンバーであり、がーどまんさん側に残るとしていた「ブッダ」さんが29日、YouTube動画を公開し「が一どまんくんに1つだけ事実確認をさせてください。が一どまんくんは、不倫をしていますか？ 『はい』か『いいえ』で答えてください」と迫った。

「僕の中で状況証拠のようなものは何1つとしてありません」としつつ、「僕に対して魂で話しかけてきてください」としていた。

が一どまんさんは自身のXで「ブッダの動画見ましたNOです 9時44分に見てすぐ返事しました」とし、疑惑を否定した。

すると、ブッダさんは「それでは今、僕が持っているものを、真実を知るべき人間に渡します。今までありがとうございました」と投稿。

「がーどまん君に頑張ってるからと頂いた250万程の時計、100万程の金のネックレス60万の絵画等は一旦、会社に返させていただきました。他にも返して欲しいものがあれば教えてください」などとした上で、再び動画を公開した。

「安全地帯で攻撃してくるお前らみたいな一般人が、マジで気持ち悪いねん」

新たな動画では、が一どまんさんに対して「物的な証拠が何もない」としたのは嘘だったとし、「そういう状態でも自分を見つめ直していただけるのかなっていう風に、卑怯ではあるんですけど、試すような形を取ってしまいました」と告白。何らかの証拠を持っていると示唆した上で、「この情報は、誰にも渡しておりません」ともした。

視聴者に向けては、人間には誰しもに隠しておきたいことがあるとして「安全地帯で攻撃してくるお前らみたいな一般人が、マジで気持ち悪いねん」と怒りをあらわにした。

純粋に心配しているファンもいるとしつつ、「SNSの世界っていうのは、そういうの面白がって、『これがどんな展開になるか』とか、楽しみながら時には心ない言葉を言ったりしてくるお前らみたいなやつが、一番キモいんじゃ！ マジでキショい。俺にこんなこと言わせんな、二度と。カスが」と激昂した。

「これで響かんかったらもう無理っす」

ブッダさんは自身が、いわゆる日韓ハーフであることを明かし、学生時代に暴力トラブルに見舞われたことを告白。ブッダさんは因縁をつけられ暴力を振るわれたが、「（加害者に）機会を与えてあげることが適切だと判断して、僕のお母さんは被害届けを取り消しました」という。

「この状況って、今起きてることと酷似してる気がしてて。誰しもやっぱり間違ってしまうこともあるし、『許せないな』って思うこともあるんですけど、絶対にやり直せるし。やり直せないようにしたくないし、俺はやり直して欲しいし」とがーどまんさんへの思いを吐露。

「これで響かんかったらもう無理っす。もう国民全員巻き込んで無理やったら もう無理っす。変わんないっす。刑務所入っても変わんないっす......一人になったら変わるかなって思って」「もう僕の口からは言わせないでください。本当のことを教えてください」と涙ながらに呼びかけた。