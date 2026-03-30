「友人の娘さん結婚！祝いの品を持ってちょっと行って来るw」



【写真】「これはすごい！」立体感あふれる悪魔超人サンシャインのケーキ

そんなコメントとともに投稿されたまさかの結婚祝いが話題です。写っているのは、人気漫画『キン肉マン』に登場する悪魔超人サンシャインを再現した手作りケーキ。黄色い巨体に太陽マーク、角ばったフォルムまでしっかり表現された、迫力満点の仕上がりです。



見た瞬間に思わず二度見してしまうインパクトに、「これはすごい」「センス良すぎる」といった声が寄せられ、投稿は7000件を超える“いいね”を集めました。キン肉マンの作者、ゆでたまご嶋田隆司氏もXで「サ、サンシャイン」と反応。作り手のXユーザー・ぼぶさん（@v1jiv5dLjJsYtiX）に話を聞きました。



ーーこのケーキを作ったきっかけを教えてください。



「友人の娘さんが結婚すると聞き、家族や身内が集まる場で喜んでもらえたらと思い、友人の推しであるサンシャインを作りました。ウケも狙っていました（笑）」



ーー特にこだわったところは？



「中身はイチゴのショートケーキで、制作時間は3時間ほどです。とにかく立体感にこだわりました」



ーーご友人や娘さんの反応はいかがでしたか。



「『すげえ！』と笑いながら喜んでくれました。素直にうれしかったです」



ーー投稿が大きな反響を呼びました。どのように受け止めていますか。



「こんなに多くの方に見てもらえるとは思っていませんでした。『キン肉マン』の作者・ゆでたまご嶋田先生からコメントをいただけたことも、本当にうれしかったです」



ーー普段の制作について教えてください。



「和菓子屋で働いていて、普段は上生菓子や焼き菓子を作っています。キャラクターものは販売できないので、仕事の合間に趣味として作っています」



リプライには、驚きとユーモアあふれるコメントが多数寄せられています。中には、『キン肉マン』に登場するサンシャインのセリフや作中のシーンをもとにした書き込みも見られました。



「これは凄い！！！！！」

「クオリティ高いですね」

「キン肉マン世代なら大喜び」

「間、間にキャベツを食べさせてください」

「グオッフォッフォッ、存分に食らうがよい」

「た……玉子焼きにだって友情はあるんだーっ」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）