ABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」では、2026年3月30日（月）から古川昌希（ABCテレビアナウンサー）が新メインMCを務め、新たなスタートを切った！

これに合わせ、3月30日（月）～4月5日（日）の期間中、JR大阪駅や梅田エリアにて屋外広告を掲出。新しくなった「おは朝」をぜひチェック！

■JR大阪駅の主要エスカレーターを「おは朝」アナウンサーがジャック！

JR大阪駅の5・6・7・8番線ホームから御堂筋口へと続くエスカレーター横の広告スペースを「おはよう朝日です」が独占。新メインMCの古川アナをはじめ、番組出演中の鷲尾千尋（ABCテレビアナウンサー）、小櫃裕太郎（ABCテレビアナウンサー）、大石紗椰（ABCテレビアナウンサー）、新貝まゆ（ABCテレビアナウンサー）、そして番組最長出演者のキャラクター“朝おき太”のポスター（シート）全6種がズラリと並ぶ。個性豊かなメンバーが、駅をご利用の皆さまを賑やかにお出迎え！

■梅田の大型ビジョン5か所に古川アナ＆朝おき太が登場！

梅田エリアの大型ビジョン5か所で、古川アナと番組キャラクター朝おき太による特別映像を放映。梅田を行き交う皆さまへ新体制スタートのご挨拶をお届けする。

5か所のうち2か所のビジョンは音声放映にも対応。3月30日(月)より新しくなった、Aぇ! groupが歌う番組新テーマソング『この朝は』のエレクトーン演奏バージョンがBGMとして流れ、梅田の街を彩る！

©ABCテレビ

■古川昌希アナウンサー コメント

大阪は住吉生まれ、天王寺育ち。この春で入社16年目の古川昌希です！子どもの頃、朝起きてダイニングに向かうと、テーブルにはジャムパン。牛乳。そして、おは朝。そんな家庭で育ちました。母が知らない間に応募していた「テレホンQ」が当たった日は、学校で有名人。いろんな人から声をかけられて驚いたのを今でも覚えています。

たくさんの先輩方が受け継いできたバトンを握りしめ、この度7代目MCを担当することになりました。正直なところ今この文章を打っているだけで手汗が…。しかし、重責は感じつつ、「いってらっしゃい」の気持ちを大切に、今までと変わらずみなさんを元気に送り出すことを、私古川ここにお約束します！

ジャムパン、牛乳、「おは朝」。

納豆、味噌汁、「おは朝」。

引き続き、みなさんの朝のルーティーンとしてよろしくお願いします！

【屋外広告 掲出概要】

1. ポスター（シート）掲出

場所： JR大阪駅 5・6・7・8番線 御堂筋口エスカレーター横

JR京都線、JR神戸・宝塚線の各ホームと御堂筋口改札を結ぶエスカレーター壁面に、合計24枚のポスター（シート）が掲出！

期間： 2026年3月30日（月）～4月5日（日）

2. ビジョン放映（特別映像＆新テーマソング）／15秒動画

放映場所：

①大阪駅御堂筋グランドビジョン

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-1-1

阪急大阪梅田駅とJR大阪駅を結ぶ主要導線上に設置されている大型デジタルサイネージ

時間：朝6時～深夜0時 ※3分に1度出現

➁大阪駅御堂筋口セット

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-1-1

JR大阪駅1階の御堂筋口エリア（改札外南北コンコース）に設置されている全42面のビジョン

時間：朝6時～深夜0時 ※3分に1度出現

③BIGMAN（※音声あり）

〒530-0012 大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街南館1F

阪急大阪梅田駅の1階中央コンコース、紀伊國屋書店前にあるビジョン

時間：朝8時～夜10時 ※15分に1度出現

④阪急梅田ゼロストリートビジョン（※音声あり）

〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-2

阪急大阪梅田駅1階通路に設置されているビジョン

時間：朝5時～深夜0時 ※3分に1度出現

⑤阪急梅田エントランスビジョン

〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-2

JR大阪駅側から阪急大阪梅田駅側に向かう動線上に設置されているビジョン

時間：朝6時～深夜0時 ※6分に1度出現

期間： 2026年3月30日（月）～4月5日（日）（①～⑤のビジョン全て）

「おはよう朝日です」番組情報

【放送日時】

毎週 月曜～金曜 朝５時00分～８時00分（関西ローカル）

【出演者】

©ABCテレビ

※以上、ABCテレビアナウンサー

※出演者は変更になる場合があります

※その他、各曜日の出演者などはホームページでご確認ください

公式HP： https://www.asahi.co.jp/ohaasa/

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