お茶犬×サンキューマート再コラボ♡癒しの390円雑貨が大量登場

ほっと癒されるキャラクターとして人気の「お茶犬」と、ALL390円で可愛い雑貨が揃うサンキューマートが再びコラボ♡今回も日常に取り入れやすいアイテムが豊富に登場します。懐かしさと新しさを感じるデザインは、思わず集めたくなる可愛さ。毎日の生活に小さな癒しをプラスしてくれる注目コレクションです♪

癒しキャラが主役の新作コレクション

今回のコラボでは、緑茶犬の「リョク」とさくら茶猫の「サクラ」を中心に、やさしい雰囲気のデザインを展開。

春らしい暖かみのあるカラーと、ころんとしたフォルムが特徴で、見ているだけで癒される仕上がりです。

立体感を楽しめるダイカットデザインや、日常使いしやすいアイテムが揃い、幅広い世代におすすめです。

上質レースにときめく♡Yueの春夏コレクションで叶える洗練ランジェリー

全30アイテムの充実ラインナップ

すべて390円（税込429円）で手に入るのも魅力のひとつ。

クッションやスクバポーチ、ふわふわ巾着、アンクルソックス、ティッシュポーチなどは各390円（税込429円）。スクールバッグ風のポーチは実用性も高く、小物整理に便利です。

さらに、ロングヘアクリップやダイカットコンパクトミラー、フロッキー前髪クリップ、ぬいぐるみ用着ぐるみも各390円（税込429円）。

特に着ぐるみは、お気に入りのぬいぐるみに着せて楽しめる遊び心たっぷりのアイテムです。

※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）

予約＆販売スケジュール

WEB先行予約は2026年3月27日（金）12:00から公式オンラインショップでスタート。店頭販売は4月下旬より順次入荷予定です。

毎日に癒しと可愛さをプラス♡

お茶犬のやさしい世界観とサンキューマートの手軽さが融合した今回のコラボは、日常に小さな幸せを届けてくれるアイテムばかり♡

コレクションとしても楽しめるので、お気に入りを見つける時間もワクワクしそう。数量限定のため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね♪