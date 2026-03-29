タレント・虹咲カリナ(18)が、3月16日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



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自身のSNSに「3月16日週間プレイボーイさん発売します！！楽しみにしてて」とおちゃめに“誤字”込みでオフショットなどを投稿し、アピールした。2025年4月発売の同誌で突然表紙に登場。当時はまだ芸名がなく、SNSのアカウント名も「普通の高校生」だった。2026年1月に18歳になり、3月に高校を卒業したばかり。4月から上京し、本格的に活動する。



SNSでは背中が大きく開いた白の衣装カットを投稿。誌面では紺の王道スタイル、イエローの肩ひも無し部屋着などさまざまな姿を披露している。



「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。約1年前の初撮影について「ガチガチにならないよう、とにかく笑って自分をごまかしていたのを覚えています」と振り返っている。上京することは「寂しさはまったくないですね。お母さんと離れることのほうが寂しいかも」とむしろワクワクの方が大きい様子。「朝、起こしてくれる人がいなくなるので寝坊がコワイ！」と正直に明かしていた。



同号は宮部のぞみが表紙＆巻頭を担当。杉本有美、宇咲（うさ）、高橋かの、和地つかさ、神南（かんなみ）りな、菊池桃子も登場している。



（よろず～ニュース編集部）