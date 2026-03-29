遊びに夢中の「うなぎ」ちゃん。オモチャやぬいぐるみに一生懸命ですが、飼い主さんが名前を呼ぶと一目散に走ってきてムササビジャンプ！

そのあまりのかわいらしさに「飼い主様うらやましい」「かわいい ひたすら かわいい」とコメント欄にはメロメロになる人が溢れています。

【動画：おもちゃで楽しく遊んでいた子猫→飼い主さんに『名前を呼ばれる』と…可愛すぎる行動】

お気に入りのオモチャで遊ぶ

YouTubeチャンネル『ぽてこゆこめ。』にアップされたのは、元保護猫の子猫がムササビジャンプで飼い主さんの胸に飛び込んでくる様子。

今日もオモチャで楽しく遊んでいたという、うなぎちゃん。お気に入りのイカさんを追いかけて、ペシペシ。

うなぎちゃんは毎日激しくイカさんと遊んでいるのだとか。

そうかと思ったら、今度はぬいぐるみに興味が移ったとか。ぬいぐるみを抱きしめるようにして、カプカプと甘噛みしていたそう。

何にでも全力投球なところが子猫らしくて可愛く、その様子にはニコニコとしてしまいます。

名前を呼ばれたら一目散！

オモチャに夢中だったうなぎちゃんですが、飼い主さんが名前を呼ぶと……

全速力で飼い主さんのところへ走ってきてムササビジャンプ！！ 飼い主さんの胸に飛び込んできたといいます。

そのまま、飼い主さんに甘えるのかと思いきや、また全速力で去っていったとか。この気持ちの変わりっぷり、さすがなんにでも興味がある子猫時代！

その後は飼い主さんに遊んでアピールをしたり、ベッドで飛び跳ねていたといううなぎちゃん。飼い主さんはしばらく部屋を出られなくなったそう。この可愛らしさを目の前に、その場を動ける人などいないかもしれません。

一方先輩猫は……

飼い主さんは先輩猫の「こゆき」ちゃんのことも呼んでみることにしたといいます。

「こゆ」と話しかけると、ほんの少しだけ顔を飼い主さんの方に動かしたというこゆきちゃん。この後どんな反応をするのかな？

……と待っていると、反応はそれだけで終了！

思わず「反応うっす」と言ってしまったという飼い主さん。この反応の薄さも猫らしくて、やっぱり可愛らしいです。

うなぎちゃんやこゆきちゃんには「ほんとに、ムササビそのもの」「うなちゃんのテンションマックスと先住猫たちのぐうたら無表情、このコントラスト最高」といったコメントが寄せられていました。

YouTubeチャンネル『ぽてこゆこめ。』では、うなぎちゃんを含めた5匹のモフモフ猫ちゃんたちのホノボノ日常がアップされていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ぽてこゆこめ。」さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。