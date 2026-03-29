辻ちゃん長女・希空（のあ）美脚スラリのミニスカコーデ「すべてが可愛い」「脚のライン綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/03/29】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が3月28日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを身に着けたコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】18歳辻ちゃん長女「真っ直ぐで綺麗」ミニスカから美脚スラリ
希空は「何枚目が好き？」と問いかけ、複数のスナップ写真を投稿。ピンクのフード付きパーカーに、両サイドのリボンが可愛らしいミニ丈の衣装を合わせたコーディネートで、スラリと美しい脚がのぞいている。また、同じコーディネートで上目遣いで座っている写真も公開している。
この投稿は「脚の長さと細さに目が釘付け」「すべてが可愛い」「脚のライン綺麗」「スタイル良すぎる」「全部が好き」「可愛さが毎日更新されてる」「透明感凄い」「真っ直ぐで綺麗」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】18歳辻ちゃん長女「真っ直ぐで綺麗」ミニスカから美脚スラリ
◆希空、美脚スラリのミニスカコーデ披露
希空は「何枚目が好き？」と問いかけ、複数のスナップ写真を投稿。ピンクのフード付きパーカーに、両サイドのリボンが可愛らしいミニ丈の衣装を合わせたコーディネートで、スラリと美しい脚がのぞいている。また、同じコーディネートで上目遣いで座っている写真も公開している。
◆希空の投稿に反響
この投稿は「脚の長さと細さに目が釘付け」「すべてが可愛い」「脚のライン綺麗」「スタイル良すぎる」「全部が好き」「可愛さが毎日更新されてる」「透明感凄い」「真っ直ぐで綺麗」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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