[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第8節](みらスタ)

※14:00開始

<出場メンバー>

[レノファ山口FC]

先発

GK 41 飯田雅浩

DF 4 中島賢星

DF 5 喜岡佳太

DF 6 輪笠祐士

MF 2 小澤亮太

MF 3 大岩一貴

MF 20 末永透瑛

MF 28 小林成豪

MF 34 古川大悟

MF 40 成岡輝瑠

FW 25 藤森颯太

控え

GK 21 チェ・ヒョンチャン

DF 49 峰田祐哉

MF 7 三沢直人

MF 17 田邉光平

MF 36 西堂久俊

FW 11 藤岡浩介

FW 19 山本駿亮

FW 98 アレフ・フィルミーノ

監督

小田切道治

[大分トリニータ]

先発

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 7 吉田真那斗

DF 19 小酒井新大

DF 30 戸根一誓

MF 2 岡本拓也

MF 5 中川寛斗

MF 8 榊原彗悟

MF 14 宇津元伸弥

MF 29 櫻井勇斗

MF 31 ペレイラ

FW 21 有働夢叶

控え

GK 1 田中悠也

DF 6 三竿雄斗

DF 27 松尾勇佑

DF 33 宮川歩己

MF 18 野嶽惇也

MF 37 木本真翔

MF 72 山口卓己

FW 13 伊佐耕平

FW 20 木許太賀

監督

四方田修平