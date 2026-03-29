山口vs大分 スタメン発表
[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第8節](みらスタ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 4 中島賢星
DF 5 喜岡佳太
DF 6 輪笠祐士
MF 2 小澤亮太
MF 3 大岩一貴
MF 20 末永透瑛
MF 28 小林成豪
MF 34 古川大悟
MF 40 成岡輝瑠
FW 25 藤森颯太
控え
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 49 峰田祐哉
MF 7 三沢直人
MF 17 田邉光平
MF 36 西堂久俊
FW 11 藤岡浩介
FW 19 山本駿亮
FW 98 アレフ・フィルミーノ
監督
小田切道治
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 7 吉田真那斗
DF 19 小酒井新大
DF 30 戸根一誓
MF 2 岡本拓也
MF 5 中川寛斗
MF 8 榊原彗悟
MF 14 宇津元伸弥
MF 29 櫻井勇斗
MF 31 ペレイラ
FW 21 有働夢叶
控え
GK 1 田中悠也
DF 6 三竿雄斗
DF 27 松尾勇佑
DF 33 宮川歩己
MF 18 野嶽惇也
MF 37 木本真翔
MF 72 山口卓己
FW 13 伊佐耕平
FW 20 木許太賀
監督
四方田修平
※14:00開始
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 4 中島賢星
DF 5 喜岡佳太
DF 6 輪笠祐士
MF 2 小澤亮太
MF 3 大岩一貴
MF 20 末永透瑛
MF 28 小林成豪
MF 34 古川大悟
MF 40 成岡輝瑠
FW 25 藤森颯太
控え
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 49 峰田祐哉
MF 7 三沢直人
MF 17 田邉光平
FW 11 藤岡浩介
FW 19 山本駿亮
FW 98 アレフ・フィルミーノ
監督
小田切道治
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 7 吉田真那斗
DF 19 小酒井新大
DF 30 戸根一誓
MF 2 岡本拓也
MF 5 中川寛斗
MF 8 榊原彗悟
MF 14 宇津元伸弥
MF 29 櫻井勇斗
MF 31 ペレイラ
FW 21 有働夢叶
控え
GK 1 田中悠也
DF 6 三竿雄斗
DF 27 松尾勇佑
DF 33 宮川歩己
MF 18 野嶽惇也
MF 37 木本真翔
MF 72 山口卓己
FW 13 伊佐耕平
FW 20 木許太賀
監督
四方田修平