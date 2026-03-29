４月１日から自転車での交通違反に対して反則金を伴う、いわゆる「青切符」制度が始まります。

【画像でわかる】これも違反行為？？４月から反則金の対象になり得る自転車の乗り方一覧

１６歳以上を対象に「信号無視」やスマートフォンなどを使用する「ながら運転」といった自転車の交通違反に対し、反則金が科されるようになります。

通勤・通学に自転車を使っている人や、子どもの送迎で電動自転車に乗っているパパ・ママにとっても他人事ではありません。

要注意のポイントや「こんな時どうすればいいの？？」という注意点をまとめました。

自転車にも青切符導入 見過ごされがちだった違反行為への取り締まり強化へ

４月１日から施行される改正・道路交通法。自転車の交通違反に対していわゆる「青切符」制度が導入されます。

青切符とは、交通違反を犯した際に、反則金を科す制度です。

対象となる違反行為…イヤホン使用や”ながらスマホ”など100種類以上

対象となる違反行為は全部で113種類。主な違反は、次のとおりです。

▼携帯電話の使用など 12000円

▼信号無視 6000円

▼車道の右側通行、歩道通行などの通行区分違反 6000円

▼イヤホンの使用 5000円

▼２人乗り 3000円

▼２人以上並んで走る 3000円 など

自転車の歩道通行は基本的に× たとえ子どもを乗せていても車道通行が基本

違反行為のなかで、ついうっかりやってしまいそうなのが自転車の歩道通行です。

特に、保育園などへの送迎で小さな子どもを乗せているお父さん、お母さんは、「子どもを乗せて車道を走るのは怖い」という気持ちがある人もいるかもしれません。

今回の改正にあたり、警察庁が行ったパブリックコメントでも約７割が歩道通行をめぐる意見だったということです。「自転車の歩道通行を認めるべきだ。車道の走行は事故につながりやすい」などの声もあったということです。

多くの声が上がっても…自転車の基本は車道走行！

それでも次のようなケース以外では、自転車の基本は車道走行です。

①道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされるとき

②13歳未満の人、もしくは70歳以上の人、または一定の身体障害を有する人が運転するとき

③ 車道や交通の状況などから、歩道通行がやむを得ないとき

①や②は明らかですが、③「やむを得ないとき」とはどのようなときなのでしょうか。

歩道通行が「やむを得ないとき」とは？ 警察に聞いてみた！

大阪府警の担当者に聞くと、次のような場合が当てはまると教えてくれました。

【事例】

▼道路工事や連続した駐車車両などのため、車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合

▼著しく自動車などの交通量が多く、かつ車道の幅が狭いなどのために追い越ししようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合

なるほど。ただ交通状況は刻々と変わります。わかりやすい判断基準はないのでしょうか。

判断基準は歩道走行の理由を「説明できるか」 自転車を押して歩くという手も

【大阪府警 井内孝三 自転車対策室長(取材当時)】

「警察がずっとそばにいて、『この場合は歩道を走っていいです』と言ってくれたらいいかもしれませんが、それは難しいので、皆さんが自分で判断していかないといけません。その際に、なぜ歩道を走ると判断したのか。例えば車の通行量が多く、幅が狭い道路なので車道を走るのが危なかったなど、理由を説明できたらいいのではないでしょうか」

そのうえで、もし歩道に行きたいと思うようなことがあれば、自転車を押して歩くというのも1つの手だと教えてくれました。

なぜ自転車にも青切符導入？背景には自転車めぐる交通事故の推移

そもそも今回の改正の背景には、自転車を取り巻く交通事故の状況の推移があります。

交通事故件数の総数が減少傾向にあるなか、自転車関連事故は７万件前後と横ばいで推移していて、全交通事故に占める自転車関連事故の構成比や自転車対歩行者の事故の発生件数は増加傾向にあるのです。

自転車は「車道走行のほうが安全」を示す研究結果も…

加えて、自転車の歩道走行をめぐっては、意外なデータもあります。

交通工学や交通計画が専門の東海大学・鈴木美緒准教授によると、研究や統計の結果、事故にあう自転車は、車道よりも歩道走行している場合が多いというのです。

理由は、歩道を走っている自転車は車から見えにくく、交差点に進入する際の事故が多くなるため。統計からも、自転車は車道を走るほうが安全だとされているのです。

自転車が車道通行するには…道路環境の整備や自動車側のルール徹底も重要に

一方で自転車が車道を走行するためには、道路環境の整備や自動車側のルールの徹底も必要です。

警察では、国や自治体などの道路管理者とともに「自転車専用通行帯」を整備しているほか、通行帯の妨げになる路上駐車対策も進めるとしています。

【大阪府警 井内孝三 自転車対策室長(取材当時)】

「路上駐車がある場合は、急にドアが開くことなどを考えると車道を通行するのは怖いと思います。このため“路駐”対策も進めるほか、高齢者を対象とした交通安全教室など交通ルールの広報活動も進めています」

さらに今回の道路交通法改正では、自動車などが自転車などの右側を通過する場合、「十分な間隔」を保つか「安全な速度」で走行することも義務付けられます。

まさに今回の改正は、自転車側だけではなく、自動車側も含めて、事故を減らそうという一連の取組みとなっているのです。

次のページでは、歩道通行以外にお父さん、お母さんが気を付けたいポイントをまとめています。休日や夕食などの際に、家族で話すなどして、家族１人ひとりの交通安全の意識を高めてほしいと思います。

パパ・ママ必見！自転車の要注意ポイントを総ざらい

幼児用座席を使用しても、座席に乗せることができるのは小学校入学前の子どもだけです。また座席に乗せることができるのは２人まで。一定の安全基準を満たした自転車に限られます。

そして幼児用座席に座ることが難しい小さな子どもは、おんぶをして運転しましょう。だっこしたまま運転するのはNGです。

そして保育園の送迎で荷物が多くなったとしても、かばんをハンドルにかけるなど、所定のかご以外にのせて走行するのもいけません。

ちなみに片耳イヤホンや傘スタンドについては、次のとおり注意が必要です。