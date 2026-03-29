日本代表メンバー外も…リバプール遠藤航＆セルティック旗手怜央が現地観戦！スタンドから熱視線を送る
現地３月28日、森保ジャパンは敵地グラスゴーでスコットランド代表と対戦している。
この一戦では、地元セルティックでプレーする前田大然がゲームキャプテンを担当。一方で、同クラブで前田と共に活躍する旗手怜央は、日本代表入りを逃した。ただ、現地に駆け付け、スタジアムで観戦している。
また、スコットランド代表の主将アンドリュー・ロバートソンとのリバプール対決が期待されながら、怪我で選外となった遠藤航も姿を見せた。スタンドで熱視線を送っている。
なお、ロバートソンは前日会見で遠藤に言及。「ワタがここにいないのが残念だ。僕たちはこの試合についてたくさん話したよ。対戦が決まった時、とても興奮した。互いに冗談を言い合っていたんだ」と語っていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集！
この一戦では、地元セルティックでプレーする前田大然がゲームキャプテンを担当。一方で、同クラブで前田と共に活躍する旗手怜央は、日本代表入りを逃した。ただ、現地に駆け付け、スタジアムで観戦している。
また、スコットランド代表の主将アンドリュー・ロバートソンとのリバプール対決が期待されながら、怪我で選外となった遠藤航も姿を見せた。スタンドで熱視線を送っている。
なお、ロバートソンは前日会見で遠藤に言及。「ワタがここにいないのが残念だ。僕たちはこの試合についてたくさん話したよ。対戦が決まった時、とても興奮した。互いに冗談を言い合っていたんだ」と語っていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集！