【ドバイゴールデンシャヒーン】坂井瑠＆アメリカンステージは最下位12着…地元ダークサフロンが連覇
現地3月28日、ドバイ・メイダン競馬場で行われた、ドバイワールドカップデー6R・ドバイゴールデンシャヒーン（G1・ダ1200m・12頭立て・1着賞金116万ドル＝約1億8000万円）に、日本からアメリカンステージ（牡4・栗東・矢作芳人）が参戦、最下位12着に敗れた。【レース動画】坂井瑠＆アメリカンステージは着外…ドバイゴールデンシャヒーン地元ダークサフロンが連覇
好スタート好ダッシュを見せたアメリカンステージは先行争いの4、5番手で最初のコーナーへ。好位で流れに乗っていたが、勝負どころでは既に手応えが怪しく徐々に後退。直線では盛り返す脚は残っておらず最下位に敗れた。勝利したのは地元のダークサフロン。終始行きっぷりよく、直線入口から先頭に立つ競馬で連覇を達成した。
【全着順】
1着 ダークサフロン
2着 ベントルナート
3着 キャッツバイファイブ
4着 タズ
5着 ナカトミ
6着 ムファサ
7着 カラーアップ
8着 ラブシックブルース
9着 ハンジャル
10着 エルナシーブ
11着 ミッドランドマネー
12着 アメリカンステージ
出走取消 ドリューズゴールド