現地3月28日、ドバイ・メイダン競馬場で行われた、ドバイワールドカップデー6R・ドバイゴールデンシャヒーン（G1・ダ1200m・12頭立て・1着賞金116万ドル＝約1億8000万円）に、日本からアメリカンステージ（牡4・栗東・矢作芳人）が参戦、最下位12着に敗れた。

好スタート好ダッシュを見せたアメリカンステージは先行争いの4、5番手で最初のコーナーへ。好位で流れに乗っていたが、勝負どころでは既に手応えが怪しく徐々に後退。直線では盛り返す脚は残っておらず最下位に敗れた。勝利したのは地元のダークサフロン。終始行きっぷりよく、直線入口から先頭に立つ競馬で連覇を達成した。

【全着順】

1着 ダークサフロン

2着 ベントルナート

3着 キャッツバイファイブ

4着 タズ

5着 ナカトミ

6着 ムファサ

7着 カラーアップ

8着 ラブシックブルース

9着 ハンジャル

10着 エルナシーブ

11着 ミッドランドマネー

12着 アメリカンステージ

出走取消 ドリューズゴールド