メイダン競馬場

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　現地3月28日、ドバイ・メイダン競馬場で行われた、ドバイワールドカップデー6R・ドバイゴールデンシャヒーン（G1・ダ1200m・12頭立て・1着賞金116万ドル＝約1億8000万円）に、日本からアメリカンステージ（牡4・栗東・矢作芳人）が参戦、最下位12着に敗れた。

【レース動画】坂井瑠＆アメリカンステージは着外…ドバイゴールデンシャヒーン地元ダークサフロンが連覇

　好スタート好ダッシュを見せたアメリカンステージは先行争いの4、5番手で最初のコーナーへ。好位で流れに乗っていたが、勝負どころでは既に手応えが怪しく徐々に後退。直線では盛り返す脚は残っておらず最下位に敗れた。勝利したのは地元のダークサフロン。終始行きっぷりよく、直線入口から先頭に立つ競馬で連覇を達成した。

【全着順】
1着　ダークサフロン
2着　ベントルナート
3着　キャッツバイファイブ
4着　タズ
5着　ナカトミ
6着　ムファサ
7着　カラーアップ
8着　ラブシックブルース
9着　ハンジャル
10着　エルナシーブ
11着　ミッドランドマネー
12着　アメリカンステージ
出走取消　ドリューズゴールド