古坂大魔王の美人妻、オフショルドレス姿公開「リアルプリンセス」「デコルテが綺麗すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/28】プロデューサーでタレントの古坂大魔王の妻でタレントの安枝瞳が3月27日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのドレス姿を公開した。
【写真】人気タレントの38歳美人妻「デコルテが綺麗すぎる」胸元解放オフショルドレス姿
安枝は、銀座のドレス屋で購入したというドレス姿を複数枚投稿し、「ドレス屋さんのお母さんに『夜のお店のお誕生日会？』って質問に『いや、写真撮ってもらいたくて…』『写真…？』って会話しながら色々着せてもらって結局マネキンが着てて1番最初に一目惚れしたこのドレスに！」と店でのやりとりについてコメント。鮮やかなオレンジ色で胸やウエストの辺りに飾りが散りばめられたオフショルダーのドレス姿で美しいデコルテを見せている。
この投稿に、ファンからは「リアルプリンセス」「美しすぎて目が釘付け」「健康的なスタイル」「デコルテが綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。
安枝は、古坂と2017年に結婚。2018年に第1子女児、2020年に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】人気タレントの38歳美人妻「デコルテが綺麗すぎる」胸元解放オフショルドレス姿
◆安枝瞳、オフショルドレス姿公開
安枝は、銀座のドレス屋で購入したというドレス姿を複数枚投稿し、「ドレス屋さんのお母さんに『夜のお店のお誕生日会？』って質問に『いや、写真撮ってもらいたくて…』『写真…？』って会話しながら色々着せてもらって結局マネキンが着てて1番最初に一目惚れしたこのドレスに！」と店でのやりとりについてコメント。鮮やかなオレンジ色で胸やウエストの辺りに飾りが散りばめられたオフショルダーのドレス姿で美しいデコルテを見せている。
◆安枝瞳の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「リアルプリンセス」「美しすぎて目が釘付け」「健康的なスタイル」「デコルテが綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。
安枝は、古坂と2017年に結婚。2018年に第1子女児、2020年に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
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