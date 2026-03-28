てんちむと電撃婚の元“青汁王子”三崎優太氏、1週間前には悲壮感たっぷりに「俺が結婚できると思う？」 秘書の投稿に注目
実業家の元“青汁王子”こと三崎優太氏（36）が28日、自身のXを更新。YouTuberのてんちむ（32）との結婚を発表した。電撃発表に、ネット上でも大きな反響が寄せられているが、結婚の1週間前に三崎氏の秘書・ますこちゃんがXで投稿した内容に注目が集まっている。
【写真】電撃結婚発表の1週間前…悲壮感あふれる目の三崎優太氏
ますこちゃんは、食事中の三崎氏の写真を添えて「撮影中の三崎社長に、結婚について聞いてみました。「俺が結婚できると思う？」って悲壮感が溢れる目でマイセン食べました。現場からは以上です」と記した。それからわずか1週間での結婚発表となった。
三崎氏は1989年3月29日生まれ、北海道出身。「青汁王子」との呼び名で、一躍注目を集めた。現在は、不動産、新電力、モビリティ（バイク）、上場企業支援など複数の事業を統合し、三崎未来ホールディングス株式会社を創設した。
てんちむは、1993年11月19日生まれ。子役としてデビューし、NHK教育『天才てれびくんMAX』のてれび戦士として活動。ドラマ『こどもの事情』、NOTTVドラマ『シニカレ』などに出演している。人気ブロガー、ギャルモデルを経て、現在はYouTuberなどマルチに活動している。
【写真】電撃結婚発表の1週間前…悲壮感あふれる目の三崎優太氏
ますこちゃんは、食事中の三崎氏の写真を添えて「撮影中の三崎社長に、結婚について聞いてみました。「俺が結婚できると思う？」って悲壮感が溢れる目でマイセン食べました。現場からは以上です」と記した。それからわずか1週間での結婚発表となった。
てんちむは、1993年11月19日生まれ。子役としてデビューし、NHK教育『天才てれびくんMAX』のてれび戦士として活動。ドラマ『こどもの事情』、NOTTVドラマ『シニカレ』などに出演している。人気ブロガー、ギャルモデルを経て、現在はYouTuberなどマルチに活動している。