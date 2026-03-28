◇ア・リーグ ブルージェイズ 3X―2 アスレチックス（2026年3月27日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、本拠でのアスレチックス戦に「7番・三塁」で先発してメジャーデビュー。9回にサヨナラ勝ちのホームを踏むなど、3打数2安打1四球1三振2得点の活躍で勝利に貢献した。

試合後、岡本は「今日はちょっと緊張していたので、まず早く1本打てたらいいなと思いうところで、四球があってちょっと落ち着きました。（記念の）ボールを受け取ってうれしかった」と振り返った。日本では初安打や初本塁打などの記念ボールは気にしたことがなかったというが、「ここからスタートなので。またたくさん打てるように頑張りたい」と活躍を誓った。7回の初安打後には、ベンチでは主砲ゲレロらがハイタッチなどで華々しく祝福。「（日本よりも）こっちの方が凄いなと。日本にいる時にテレビで見たり聞いたりしていたけど、今日実際に自分がしてもらって凄いなと思いました」と振り返った。

初安打を放ったあとの9回の打席では、地元ファンがスタンディングオベーションで迎えた。「前の打席より歓声が大きかったのでキツかったです」と苦笑いしたが、東京ドームとの雰囲気の違いを問われると「スタンドが埋まってましたし、打席に行く時は歓声を送ってくださってうれしかったですし、東京ドームとはまた違う歓声の大きさで楽しかったです」と本拠の印象を口にした。

岡本は2回のメジャー初打席では空振りの三振。4回、最初の守備機会では詰まったゴロをダッシュしてさばき、ランニングスローで間一髪アウトに仕留めた。 0―1で迎えた5回の第2打席は外角カットボールを見極め、四球でメジャー初出塁。9番・ヒメネスの2点適時三塁打でメジャー初得点を記録し、選球眼で逆転のきっかけをつくった。

7回1死走者なしの第3打席では、相手2番手左腕・バーローの外角スイーパーを左手1本で拾って左前へ運び、メジャー初安打をマークした。守護神ホフマンが一発を浴び2―2に追いつかれた9回2死走者なしの第4打席では、外角直球を右前へ運んでマルチヒットを記録。8番・クレメントの左翼線二塁打で三塁へ進むと、ヒメネスの右前適時打でサヨナラのホームを踏んだ。 ブルージェイズの開幕戦サヨナラ勝利は球団史上2度目となった。