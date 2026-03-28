「Suicaのペンギン」ビュッフェがGWに池袋で開催 3種のメイン料理に25種類のビュッフェメニューで春の味覚満載 4・6から予約受付開始
東京・池袋のホテルメトロポリタンでは、好評の「Suicaのペンギン」ビュッフェを、春の食材満載でゴールデンウイークに宴会場にて開催する。オリジナル傘カバーのおみやげが付き、「お一人様一品料理」としてSuicaのペンギンオードブル、肉料理、デザートを用意。さらにビュッフェでスイーツをはじめ約25種類の料理を好きなだけ楽しめる。
【ほか写真複数あり】おみやげでもらえる「オリジナル傘カバー」
期間は5月2日〜6日の5日間で、時間は12時30分と17時の2回開催となる（※各回120分制／6日は12時30分のみ）。予約は4月6日12時より、インターネットにて受付開始される。
「お一人様一品料理」は下記の3種となる。
■Suicaのペンギン オードブル
カリフラワーのムースとオマールのコンソメのジュレに浮かんだ、Suicaのペンギンは魚のムースで仕上げている。笑顔のSuicaのペンギンがほほ笑ましいオードブルとなっている。
■Suicaのペンギン メイン肉料理
仙台牛と豚肉のハンバーグにトッピングされた、Suicaのペンギンパイの間にはチェダーチーズがサンドされた贅沢なハンバーグ。
■Suicaのペンギン メインデザート
メロンゼリーとメロンコンポートブランマンジェ、マンゴーパッションクーリ、はちみつとバニラのババロア、木いちごのコンフィチュールと何層も味が楽しめるミニパフェを用意。メロンゼリーのバブルバスでゴールデンウイークを楽しむSuicaのペンギンがかわいらしい一品となっている。
※ビュッフェメニュー（25種類）の一覧や料金設定など、詳細はホテル公式サイト（https://ikebukuro.metropolitan.jp/）内に記載。
【ほか写真複数あり】おみやげでもらえる「オリジナル傘カバー」
期間は5月2日〜6日の5日間で、時間は12時30分と17時の2回開催となる（※各回120分制／6日は12時30分のみ）。予約は4月6日12時より、インターネットにて受付開始される。
■Suicaのペンギン オードブル
カリフラワーのムースとオマールのコンソメのジュレに浮かんだ、Suicaのペンギンは魚のムースで仕上げている。笑顔のSuicaのペンギンがほほ笑ましいオードブルとなっている。
■Suicaのペンギン メイン肉料理
仙台牛と豚肉のハンバーグにトッピングされた、Suicaのペンギンパイの間にはチェダーチーズがサンドされた贅沢なハンバーグ。
■Suicaのペンギン メインデザート
メロンゼリーとメロンコンポートブランマンジェ、マンゴーパッションクーリ、はちみつとバニラのババロア、木いちごのコンフィチュールと何層も味が楽しめるミニパフェを用意。メロンゼリーのバブルバスでゴールデンウイークを楽しむSuicaのペンギンがかわいらしい一品となっている。
※ビュッフェメニュー（25種類）の一覧や料金設定など、詳細はホテル公式サイト（https://ikebukuro.metropolitan.jp/）内に記載。