3月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が放送された。番組後半のアフタートークで、視聴者の男性から寄せられた相談に対し、スタジオの女性陣が総ブチギレする事態となった。

【映像】最悪すぎる…30歳男性のあまりにも幼稚な悩み

紹介されたのは、30歳男性からの「7年付き合っている彼女に女性としてドキドキすることがない。義務感だけで結婚しようとしている。一生彼女だけを愛し抜けるか信じられない。贅沢な悩みか？」というお悩み。

これを聞いた瞬間、ヒコロヒーは「こいつ呼び出してどつきまわしたい。何を言ってるのか全くわからない」と一刀両断。さや香の新山も「恋愛経験ほぼないんか！一緒に生きていけるから結婚するわけで、ドキドキを求めて義務感って……せめて責任感って書いてほしい」と呆れ返った。

さらにゆうちゃみも「逆に別れてあげたらいいのに。30歳でこれを言ってるのがちょっと痛い。マジで失礼」とバッサリ。安心や安定ではなく、いつまでも刺激的なドキドキを求める自分本位な男性に対し、スタジオ陣から「贅沢な悩みでもなんでもない」「大人になれ！」と厳しい愛のムチが飛んだ。