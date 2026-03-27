この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

介護士のはたつん氏が自身のYouTubeチャンネルで「【介護士VS看護師】事件はネットじゃない！福祉・医療現場でこんなに起こってるんじゃぁあ【あなたの施設はどうですか？】」を公開した。動画では、自身のInstagramに寄せられた「看護師VS介護士」のエピソードを紹介し、医療と福祉の現場で起きているリアルな衝突や、職種間のすれ違いについて語っている。

動画内では、排泄介助の仕事を介護士になすりつけるケースや、バイタル測定を頼んだ際に「介護に指示される看護師」と鼻で笑われたエピソードなどを次々と紹介。過去に派遣の看護師から「介護の仕事ってマジ楽でいいね」と言われた自身の経験も振り返り、「どんな職業もどれも大変だし、みんな素晴らしいからこそ、自分より下とか上とかそんな目線で見るのは本当恥ずかしい。ダサいよ」と苦言を呈した。一方で、食事介助ですぐに諦めてしまう看護師や、看取り期間の食事提供を巡る対立については、知識が豊富な看護師ならではの選択肢の多さや、「医療的発想と介護的見方」という目的の違いから生まれるズレであると分析している。

終盤には「めっちゃ仲良しすぎてない」という円満なエピソードも取り上げ、「お互いのことを尊重し合って仲良くするっていうのが一番」と笑顔を見せた。最後は「介護士も看護師も両方頑張っているからこそ、ぶつかる事もある」「皆さんの事を私は尊敬しています」と語り、現場で日々奮闘する医療・福祉従事者への感謝と労いの言葉で締めくくった。

YouTubeの動画内容

01:34

便系の仕事をなすりつける？おむつ交換は施設の仕事
02:46

「介護に指示される看護師」鼻で笑われた衝撃エピソード
03:46

食事介助のすれ違いに見る医療的発想と介護的見方の違い
04:23

お看取り期間の食事提供を巡る「介護士VS看護師」の葛藤
05:17

「めっちゃ仲良し」お互いをリスペクトする最高の関係

関連記事

「全部自分で背負わないで」現役介護士が完璧を求める人へ送る「まぁいっか」の提言

「全部自分で背負わないで」現役介護士が完璧を求める人へ送る「まぁいっか」の提言

 「我々介護士を頼ってね」家族に伝えたい在宅介護の限界と切実な本音

「我々介護士を頼ってね」家族に伝えたい在宅介護の限界と切実な本音

 「介護は接客業」デイサービスが圧倒的におすすめな理由

「介護は接客業」デイサービスが圧倒的におすすめな理由
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

はたつん介護士_icon

はたつん介護士

YouTube チャンネル登録者数 4.95万人 1630 本の動画
】#はたつん
youtube.com/channel/UCjm7tZhNDHAYQMAFaDeas6Q YouTube