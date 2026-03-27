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「介護に指示される看護師」介護士が見下される現実。現場で起きているリアルな衝突

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

介護士のはたつん氏が自身のYouTubeチャンネルで「【介護士VS看護師】事件はネットじゃない！福祉・医療現場でこんなに起こってるんじゃぁあ【あなたの施設はどうですか？】」を公開した。動画では、自身のInstagramに寄せられた「看護師VS介護士」のエピソードを紹介し、医療と福祉の現場で起きているリアルな衝突や、職種間のすれ違いについて語っている。



動画内では、排泄介助の仕事を介護士になすりつけるケースや、バイタル測定を頼んだ際に「介護に指示される看護師」と鼻で笑われたエピソードなどを次々と紹介。過去に派遣の看護師から「介護の仕事ってマジ楽でいいね」と言われた自身の経験も振り返り、「どんな職業もどれも大変だし、みんな素晴らしいからこそ、自分より下とか上とかそんな目線で見るのは本当恥ずかしい。ダサいよ」と苦言を呈した。一方で、食事介助ですぐに諦めてしまう看護師や、看取り期間の食事提供を巡る対立については、知識が豊富な看護師ならではの選択肢の多さや、「医療的発想と介護的見方」という目的の違いから生まれるズレであると分析している。



終盤には「めっちゃ仲良しすぎてない」という円満なエピソードも取り上げ、「お互いのことを尊重し合って仲良くするっていうのが一番」と笑顔を見せた。最後は「介護士も看護師も両方頑張っているからこそ、ぶつかる事もある」「皆さんの事を私は尊敬しています」と語り、現場で日々奮闘する医療・福祉従事者への感謝と労いの言葉で締めくくった。