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【内見ゴリラの持ち家ジャパン】が「【福岡移住】都心と比べて超お得な福岡タワマンを地元不動産屋に紹介したら、実はめっちゃ割高だった。」を公開。福岡市東区のタワーマンションを舞台に、不動産のプロが物件の真の価値とエリアの将来性を紐解く内容となっている。



動画内では、進行役のゴリラ氏と、福岡で不動産業界歴10年を誇る森部氏が、照葉エリアにそびえ立つ「オーシャン＆フォレストタワーレジデンス」の37階、4LDKの未入居物件を訪問する。室内を見て回る中で、角部屋ならではの大きな窓から見下ろす福岡のパノラマビューや、「20平米ほどある」という広大なバルコニーに、ゴリラ氏は興奮した様子を見せる。さらに、両サイドに余裕のある造りの洗面所や、段差のない完全なバリアフリー設計が施された廊下など、最新設備も紹介されている。



しかし、1億2,800万円という販売価格が発表されると、森部氏が冷静に「高い」と評価。同氏は、この部屋が投資目的で新築時に購入された未入居の転売物件であると推測し、「今の福岡の相場からするとちょっと強気な設定」と指摘。設備自体は素晴らしいと認めつつも、価格の妥当性を冷静に見極め、「マジ推し度」を星2つと辛口に評価した。



一方で、森部氏の分析は価格の高さへの指摘にとどまらない。同エリアにある円形の大型マンションを世界的投資銀行が過去の相場の2倍の価格で購入した事実を挙げ、「まだまだポテンシャルが眠っている」と、エリア全体の将来的な資産価値の向上について独自の説を展開した。



タワーマンションの魅力に目を奪われがちだが、表面的な設備や間取りだけでなく、周辺エリアの開発状況や適正な相場感を総合的に判断することが、後悔しない物件選びにおいていかに重要であるかを教えてくれる。読者が次にマイホームや投資物件を検討する際にも、こうしたプロの客観的な視点が大きな武器となるだろう。



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